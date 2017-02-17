Havuz Suyu Operatörleri Ko-mek’te Yetişti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KO-MEK Havuz Suyu Operatörü olarak çalışmak isteyenlere eğitim verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, KO-MEK Havuz Suyu Operatörü olarak çalışmak isteyenlere eğitim verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) istihdama yönelik açtığı kurslar ile iş sahibi yapmaya devam ediyor. 25 kursiyerin usta öğreticiler eşliğinde hem pratik, hem de uygulamalı derslerle almış olduğu eğitimler, ilgiyle takip ediliyor.

Havuz Suyu Operatörlüğü kursuna katılan Hüseyin Özkan, "Emeklilikte bir işim olsun diye KO-MEK in verdiği bu ücretsiz kursu kaçırmak istemedim. Burada verilen eğitimler hem güncel hem de öğrenmeyi kolaylaştıracak şekilde usta öğreticilerimiz tarafından bizlere anlatılıyor. Bende bu kursu başarıyla tamamlayarak sertifikamı almak istiyorum" dedi.