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Havuzda Rahatsızlanan Rus Turist Hayatını Kaybetti

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Havuzda Rahatsızlanan Rus Turist Hayatını Kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzunda yüzerken fenalaşan Rus turist hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptığı otelin havuzunda yüzerken fenalaşan Rus turist hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ilıca Mahallesi Kumköy turizm bölgesinde 5 yıldızlı otelde tatil yapan 31 yaşındaki Rus Turist Dmitrii Makarov, konakladığı otelin havuzuna yüzmek için girdi. Havuzda kısa süre yüzen Makarov fenalaşarak Side Özel Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Makarov, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Makarov'un cesedi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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