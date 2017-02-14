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Havza'da bozulan yollar bakıma alınacak

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Havza'da bozulan yollar bakıma alınacak
Havza Belediye Başkanı İkiz, doğalgaz çalışmaları sırasında bozulan yolların bakıma alınacağını belirterek, "Çalışma en kısa sürede başlayacak" dedi

Samsun'un Havza İlçesi'nde Belediye Meclisi üyeleri, Şubat Ayı Meclis Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek üzere meclis salonunda toplandı. Toplantının başında konuşan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, doğalgaz çalışmaları nedeni ile bozulan yolların tamir ve yenileme çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.

Başkan İkiz, "Hava şartlarının iyileşmesi ile öncelikle ilçe merkezindeki yollarımızın bakımları yapılacak. Yine ilçemizde yapılacak doğalgaz çalışmaları devam edecek. Vatandaşlarımızın çalışmalardan olumsuz etkilenmemesi için gerekli planlamalara şimdiden başladık. İnşallah bu yıl hayata geçecek olan projelerimiz ile halkımıza hizmet için yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Meclis toplantısı, gündemde yer alan konuların komisyonlara havale edilmesiyle sona erdi.

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