Havza'da 'Demokrasi Nöbetleri' sona erdi

Samsun'un Havza ilçesinde, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında 15 Temmuz Demokrasi Parkı ve Kevser Parkı'nda tutulan demokrasi nöbeti sona erdi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan nöbetin ikinci akşamında Havza Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz konulu alüminyum folyo kabartma ve Havza Halk Eğitim Merkezi tarafından kara kalem resim sergisi açıldı. Açılan sergiyi Havza Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Murat İkiz ve diğer katılımcılar gezdiler.

Gece boyunca ilahileri söylendi ve 15 Temmuz konulu sine vizyon gösterileri yapıldı.

Nöbet boyunca Havza Belediyesi, Türk Kızılayı Havza Şubesi ve bazı esnaflar tarafından nöbet tutan vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

VATANDAŞLARA AŞURE DAĞITILDI

Havza Belediyesi tarafından gerçekleştirilen aşure dağıtımında vatdandaşlara aşure dağıtan Havza Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, Türkiye’nin farklı renkler ve tatlar ile bir araya gelen bir bütün olduğunu belirterek; “Bu bütünlüğü bozmak için o gece ellerinden geleni yaptılar. Allah ve bu aziz millet onlara izin vermedi. İnşallah bu birlik ve beraberliğimiz kıyamete kadar devam edecek. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda burada nöbetlere katılan tüm halkımıza teşekkür ediyorum” dedi. Ali Ufuk ATDASEVEN