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Havza'da 'kaz' asıldı

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Havza'da 'kaz' asıldı
Havza Belediye Başkanı İkiz, bölgede özellikle kış aylarında pişirilen 'Tirit'in sezonunun havaların soğuması ile başladığını belirterek; "Bir çok yerde tirit yapılıyor ama orijinal tirit Havza’da" dedi

Samsun'un Havza İlçesi'nde 'Tirit' sezonunun açılması ile faaliyet gösteren bir Tirit Evi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Murat İkiz, 2013 yılında Samsun İç Bölge Belediyeler Birliği odun ateşinde pişirilen Tirit için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruda bulunduklarını ve patent aldıklarını belirtti.

Orijinal tiridin 'kaz asma usulü' ile yapıldığını belirten Başkan İkiz; "Bir çok yerde tirit yapılıyor ama orijinal tirit Havza'da. Tirit sıcak tüketilen bir yiyecek türü. Havza'da bacalara asılarak yapılan tirit hem lezzeti hem de görselliği ile geçmişten gelen o lezzeti en iyi şekilde yansıtmakta" dedi. Tirit'in kazların asılması ile yapıldığını ve yaklaşık 2-3 saat sürdüğünü belirten İkiz, "Tiritteki asıl amaç yemek değil, uzun kış gecelerinde sıcak dost ortamları kurmaktır. Bu geleneği tanıtmak için 14 yıldır Samsun başta olma üzere, İstanbul'da tirit geceleri düzenledik. Son üç yıldır ise Avrupa’da farklı şehirlerde tirit gecesi düzenlemekteyiz" ifadelerini kullandı.

Feride İÇKİLLİ

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