Havza'dan o açıklamaya yalanlama

Havza Belediyesi'nin suyunun kesildiğini haber olarak servis ettiği Maarif Otel ve Kaplıca İşletmeleri’nin suyunun kesilmediği ortaya çıktı. İşletme sahibi ''Belediye Başkanı İkiz'e belgeli yalanlama" yaptı

Samsun Havza Belediyesi'nin belediye şirketi olan Havza 25 Mayıs Termal Tesisleri Turizm A.Ş’den 6 Aralık 2017 tarihinde yapılan yazılı açıklamada, şirketin kiracısı Aka Turizm Gıda Hayvancılık, Tar. Ürn. İnş. San. Ltd. Şti.ye bağlı olan Maarif Otel ve Kaplıca İşletmeleri’nin sıcak suyunun alacaklarından kaynaklı olarak alınan mahkeme kararı doğrultusunda kesildiği açıklanmıştı. Söz konusu açıklamanın gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. İşletme Sahibi Kemalcan Acarı, haberi servis eden belediyeye tazminat davası açmaya hazırlanıyor.

Havza Belediye Başkanı Avukat Murat İkiz'in kendilerine anlamsız bir kin güttüğünü öne süren İşletme Sahibi Acarı, "Belediyenin bu anlamsız tavrına bizde anlam veremiyoruz. Benim suyum mahkeme kararı ile kesildiğini servis ediyorlar. Öyle birşey yok, öyle bir mahkeme kararıda yok. Benim belediyeye herhangi bir su borcum yok. Belediyenin şirketi olan Havza 25 Mayıs Termal Tesisleri Turizm A.Ş’ye kiramızı düzenli olarak ödüyoruz herhangi bir sıkıntı yok. Ancak belediye başkanının bize karşı bir tavrı var. Onun sıkıntısını yaşıyoruz "dedi.

TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ

Havza'nın ilk turizm belgesi sahibi olan iki yıldızlı otel işletmesi olduklarını, ancak kendilerine uygulanan tavır nedeniyle turizm belgesini kaybettiklerini vurgulayan Acarı, "1997 yılında açılan işletmemizde 15 kişi çalıştırıyordum, şimdi bu rakam 6'a düştü. Belediye benim ruhsatımı yenilemediği için turizm belgemi kaybetmek zorunda kaldım. İşletmeye bu anlamsız tavır nedeniyle yatırım yapamıyorum. Belediye Başkanının kişisel hırsılarından dolayı suyumuz sık sık kesiliyor. Bizde mahkeme kararı ile suyumuzu açtırıyoruz. Son su kesme haberini servis ettiler ancak böyle birşey yok. Suyumuz açık. Havza Belediyesi tarafından servis edilen haber nedeniyle tazminat davası da acağız "diye konuştu. Zekeriya FIRAT

Belediye gerçek dışı bilgi verdi

Havza Belediyesi'nin suyunun kesildiğini iddia ettiği kaplıca tesisi 'Mahpvkeme kararıyla Belediye Başkanı Başkanı İkiz'i yalanladı'. Suyun kesilmediği ortaya çıktı.

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