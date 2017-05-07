Havzalı çiftçiler afat kurbanı kesti

Havza'daki çiftçiler, afetsiz ve bereketli bir tarım sezonu için 'Afat Kurbanı' programı düzenledi. Etkinliklere katılan Milletvekili Kurt ve Başkan İkiz, ilçedeki esnaflarla ve çiftçilerle sohbet etti

Samsun'un Havza İlçesi'ndeki çiftçiler, afetsiz ve bereketli bir tarım sezonu için 'Afat Kurbanı' programı düzenledi. Havza'ya bağlı Ilıca ve Erikbelen Mahalleleri'nde düzenlenen afat kurbanı programlarına, AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir, Belediye Meclis Üyeleri, parti öneticileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Okunan mevlit ve duaların ardından kesilen kurbanların etleri davetlilere ikram edildi. Her iki mahalledeki programa katılan Başkan İkiz, davetlerinden ötürü mahalle halkına ve muhtarlara teşekkür ederek; “ Cenab-ı Mevla'm kesilen bu kurbanları dergahında kabul etsin" diye konuştu. Milletvekili Kurt da, bu tür geleneklerin yaşatılmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğu belirtti.

Erikbelen Mahallesi'nde yatalak bir hastayı evinde ziyaret ederek vatandaşlar ile sohbet eden Milletvekili Kurt ve Başkan İkiz, daha sonra Havza Belediyesi tarafından yapılan beton yolları inceleyerek vatandaşlar ile sohbet etti. Ziyaret ilçe esnaflarına yapılan ziyaretlerle son buldu.