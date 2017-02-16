Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, derneklerinin durumu, faaliyetleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında Samsun Valisi İbrahim Şahin’e bilgiler verdi. Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar dernek olarak Havza’ya mahallerine hizmet etmek için çalıştıklarını belirterek, "Bizleri makamında misafir eden Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Biz muhtarlar olarak biliyoruz ki, Sayın Valimiz her zaman biz muhtarların yanında" dedi. Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Samsun Valisi İbrahim Şahin ise, ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretin sonunda Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, Samsun Valisi İbrahim Şahin’e adı ve soyadının yazılı olduğu tablo takdim etti.
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Havzalı muhtarlardan Vali Şahin'e ziyaret
Samsun Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ve beraberinde yönetim kurulu üyeleri, Samsun Valisi İbrahim Şahin’i makamında ziyaret etti
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