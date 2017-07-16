  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 25 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
  • İzmir 34 °C
  • Ordu 27 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 29 °C
  • Amasya 29 °C
  • Rize 29 °C
  • Trabzon 27 °C

Havzalılar coşkuyla nöbet tuttu

»
Havzalılar coşkuyla nöbet tuttu
Tüm yurtta olduğu gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Havza İlçesi'nde 15 Temmuz Demokrasi nöbeti coşkulu bir kalabalık tarafından tutuldu

FETÖ/PDY darbe girişimi sonrası Havza’da demokrasi nöbetlerinin tutulduğu ve adı 15 Temmuz Demokrasi Parkı ve Kevser Parkı olan Kevser Cami önünde tutuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan nöbette ilk olarak siyasi parti konuşmaları yapıldı.

havza-nobet3.jpg

Sırasıyla konuşan MHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, CHP İlçe Başkanı Ertaş Çoban, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir ve Memur Sen Havza İlçe Başkanı Numan Kurt, ülkenin bekası ve geleceği için birlik ve beraberlik içerisinde olmanın önemine vurgu yaptı.

BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN
Demokrasi nöbeti yatsı namazı sonrası ilahi ve semazen gösterisine geçildi.  Gece yarısına doğru Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, "Allah bir kez daha böyle bir ihaneti halkımıza göstermesin. Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler dilerim" dedi. Havza Kaymakam Vekili Cengiz Nayman ise, Türk milletinin yüzlerce yıldır birlikte yaşadığını, bu coğrafyada nice savaşlara, nice afetlere, nice badirelere birlikte göğüs gerdiğine değindi.

Protokol konuşmalarının ardından 00.13’te salalar okundu. Gece  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sine vizyon aracılığı ile canlı olarak yayınlandı. Nöbet boyunca Havza Belediyesi, Türk Kızılayı Havza Şubesi, bazı esnaflar tarafından nöbet tutan vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

ŞEHİTLERE DUA EDİLDİ

Samsun'un Havza İlçesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Birlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Havza Atatürk Evi önünden başlayan ve İlk Kıvılcım Şehitlik Anıtı'nda sona eren yürüyüşe Havza Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Başçavuş Hüseyin Ulaş, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, ilçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Kumkayır, ilçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Kayhaoğlu, protokol üyeleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün sonunda İlk Kıvılcım Şehitlik Anıtı'nda Havza Müftülüğü Din Görevlileri tarafından şehitler için dua edildi.

Özkan ŞENGÜN

havza-nobet2.jpg

 İkramların dağıtımı Havza Kaymakam Vekili Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Murat İkiz tarafından yapıldı. 

havza-yuruyus2.jpg

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başarılı öğrencilere 'bisiklet' hediyesi16 Temmuz 2017 Pazar 16:51
  • Engelli sporculara 'acil yardım' hattı16 Temmuz 2017 Pazar 15:11
  • 'Sokak Köftesi'ni yiyen tadından vazgeçemiyor16 Temmuz 2017 Pazar 14:54
  • HAİNLERE GÖZDAĞI16 Temmuz 2017 Pazar 01:00
  • Birliğimiz bütün oyunları bozacaktır15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:26
  • Canik'te '15 Temmuz' sempozyumu başladı15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:25
  • 15 Temmuz sergisi Samsun'da15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:58
  • Bambaşka bir lezzet "PİDEMEN"15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:19
  • 70 ilin mutfağı Atakum’da birleşti15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:19
  • Cumhuriyet Meydanı ve Çiftlik dönüşümü mağdur etti15 Temmuz 2017 Cumartesi 00:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti