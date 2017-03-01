Hayad, Mültecilere Yardımlarını Sürdürüyor

Suriye'de süren iç savaştan kaçarak Hatay'a sığınan mültecilere Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından yapılan yardımlar devam ediyor.

Suriye'de süren iç savaştan kaçarak Hatay'a sığınan mültecilere Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından yapılan yardımlar devam ediyor.

Okulların başlamasıyla birlikte çanta, defter kalem gibi kırtasiye malzemeleri yardımları yapan HAYAD, Kırıkhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüyle ortaklaşa düzenledikleri kıyafet yardımının sonunu Kırıkhan Suryana Geçici Eğitim Merkezi öğrencilerine dağıttı.

Yaklaşık 5 bin öğrenciye kıyafet yardımı yaptıklarını belirten HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, "Okulların başlamasıyla birlikte İlçe Milli eğitim Müdürlüğümüzün desteği ile Kırıkhan'da bulunan Suriyeli öğrencileri kıyafet yardımında bulunduk, bizler bu yardımlarda köprü vaziyeti görüyoruz bizlere bu hayır işinde desteklerini esirgemeyen tüm Sivil Toplum Kuruluşları'na teşekkür ediyoruz" dedi.

Kıyafet yardımları ile Suriyeli çocuklarda mutlu oldu.