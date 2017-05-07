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Hayali Gerçek Olan Metehan, Babasının İsmini Gururla Taşıyor

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Hayali Gerçek Olan Metehan, Babasının İsmini Gururla Taşıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konvoy isteyen, sünnet düğününde ise hayali Fikri Işık'ın makam aracı ile gerçek olan 9 yaşındaki Metehan Serkan,...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konvoy isteyen, sünnet düğününde ise hayali Fikri Işık'ın makam aracı ile gerçek olan 9 yaşındaki Metehan Serkan, hiç görmediği babasının ismini gururla taşıyor.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın makam aracını tahsis ettiği 9 yaşındaki Metehan Serkan Çakal'ın hikayesi dikkat çekiyor.

"Seni seviyorum, beni merak etme"

İzmirli Üsteğmen Serkan Çakal, Kocaeli'nde görev yaparken eşi Zeynep Çakal ile tanıştı. Çift, 2007 yılında dünya evine girdi. 2008 yılında ise anne Zeynep Çakal, oğlu Metehan Serkan Çakal'a hamile kaldı. Operasyonların yoğun olarak devam ettiği bir dönemde, Hakkari 4'üncü Dağ Komando Taburunda görev yapan şehit Üsteğmen Serkan Çakal, eşini İzmir'de bulunan ailesinin yanına bırakarak göreve gitti. Üsteğmen Serkan Çakal, şehit olmadan 3 gün önce eşine mesaj atarak, "Operasyona gidiyorum. Beni merak etme. Seni seviyorum canım" dedi. Üsteğmen Serkan Çakal, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kuzey Irak'taki PKK kamplarına yönelik başlattığı operasyonda şehit düştü. Anne Zeynep Çakal ise eşini kaybettiğinde oğluna 3.5 aylık hamileydi.

Cenazeden 6 ay sonra Metehan Serkan dünyaya geldi

Anne Zeynep Çakal, şehit eşini gözyaşları içinde uğurladı. Zeynep Çakal cenaze töreninde ise eşinin üniformasını giyerek son kez asker selamını verdi. Cenazeden 6 ay sonra ise Kocaeli'nde bulunan özel bir hastanede Metehan Serkan Çakal dünyaya geldi. Babasını hiç göremeyen Metehan Serkan Çakal'a annesi, babasının ismini verdi. Babasının adını gururla taşıyan Metehan Serkan, şimdi ise 9 yaşına girdi.

Geçtiğimiz ay Kocaeli'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Valiliğinde Metehan Serkan ile bir araya geldi. Metehan Serkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konvoy istedi. 9 yaşındaki Metehan Serkan Çakal'ın hayalini ise Milli Savunma Bakanı Fikri Işık gerçekleştirdi. Dün sünnet olan Metehan Serkan için Bakan Fikri Işık, makam aracını tahsis etti. Hiç görmediği babasının ismini gururla taşıyan Metehan Serkan annesi ile karşılıklı zeybek oynayarak salonda bulunanları mest etti.

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