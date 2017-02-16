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’Hayallerinle Uç’ Yoğun İlgi Gördü

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’Hayallerinle Uç’ Yoğun İlgi Gördü
Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Hayallerinle Uç" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Hayallerinle Uç" adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla sahnelenen oyun öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Uyuşturucu bağımlılığının zararlarına dikkat çekmek amacıyla Epizot Görsel Sanatlar Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Hayallerinle Uç" oyunu Kültür Merkezi Lale Salonu'nda sahnelendi. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda sahnelenen oyunu, Manisa Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ümit Atman, dernek üyeleri ve Manisa Lisesi'nden öğrenciler ve öğretmenler izledi. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahnelenen tiyatro oyununda, uyuşturucunun gençler üzerindeki etkileri ve bağımlılıkla mücadele şekillerine dikkat çekiliyor. Oyunda, insan hayatını tehdit eden uyuşturucu bağımlılığının önlenmesi için yapılması gerekenler üzerinde de duruluyor. Oyun öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılandı.

’Hayallerinle Uç’ Yoğun İlgi Gördü

’Hayallerinle Uç’ Yoğun İlgi Gördü

’Hayallerinle Uç’ Yoğun İlgi Gördü

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