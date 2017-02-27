Hayat Ağacı İle Yağcıbedir Motifleri Yaşatılıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Belediyesi öncülüğünde açılan Hayat Ağacı kursu ile kadınlar hem boş vakitlerini değerlendiriyor, hem...

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Sındırgı Belediyesi öncülüğünde açılan Hayat Ağacı kursu ile kadınlar hem boş vakitlerini değerlendiriyor, hem de işledikleri ürünler ile maddi kazanç sağlayarak Yağcıbedir halılarında yer alan desenlerin yaşatılmasını sağlıyor.

Dünyaca ünlü Sındırgı bölgesine özgü el emeği Yağcıbedir halılarında yer alan ve her biri farklı anlam içeren desenler, hanımların elinde günlük kullanıma uygun olan ürünler üzerinde de hayat bulmaya başladı. Ranner, cüzdan, kese vb. bir çok ürün üzerine işlenen desenler Yağcıbediri yaşattığı gibi hanımlara maddi kazanç da sunuyor. 20 üyesi bulunan hayat ağacı grubunun temel amacı ise gencinden yaşlısına turizmle gelişen bölgede hanımların istihdama karışmasını sağlamak.

Hanımların istihdama karışmasının önemli olduğunu vurgulayan ve hanımeli çarşısı kapsamında düzenlenen bu kurslar ile turizm alanında hanımların dokunuşları ile şekillenmesi gerektiğini belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "İlçemiz turizm alanında önemli ölçüde ilerleme kaydetti. Bunun yanında misafirlerin ziyaret edebilecekleri alanlarda oluşturuyoruz. Bu alanlarda düzenlediğimiz kurslar ile de hanımların istihdama karışmasını, sosyal alanlarda gelişmelerini sağlamayı hedefliyoruz. 70 hünerli el hanımeli pazarında faaliyet gösteriyor. Bunun alt dalı olan hayat ağacı grubu ile de 20 bayanımız Yağcıbedir motiflerini farklı el işlerinde kullanarak yaşatmaya çalışıyor. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.