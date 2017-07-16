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Hayat Hastanesi, 15 Temmuz Kahramanlarını Unutmadı

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Hayat Hastanesi, 15 Temmuz Kahramanlarını Unutmadı
Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul ve hastane çalışanları, "Bayrak ve Demokrasi Yürüyüşü" etkinliklerine katılan vatandaşlara...

Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul ve hastane çalışanları, "Bayrak ve Demokrasi Yürüyüşü" etkinliklerine katılan vatandaşlara helva ikram etti.

Bursa'da 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan darbe girişiminin yıldönümünde on binler "Bayrak ve Demokrasi Yürüyüşü'nde tek yürek oldu. Ulu Camii önünden başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul ve hastane çalışanları ise, İnönü Caddesi üzerindeki hastane önünde yürüyüşe katılanlara helva ikramında bulunuldu. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, "15 Temmuz hain FETÖ Darbe Girişimi'ni unutmadık ve asla unutturmayacağız. Rabbim, o karanlık gecede şahadete eren vatan kahramanlarımızdan razı olsun. Gazilerimize de Allah'tan şifalar diliyorum. Yüce Mevlam, bu hayrımızı kabul eylesin" diye konuştu.

Hayat Hastanesi, 15 Temmuz Kahramanlarını Unutmadı

Hayat Hastanesi, 15 Temmuz Kahramanlarını Unutmadı

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