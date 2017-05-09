  • BIST 94.423
  • Altın 141,798
  • Dolar 3,5981
  • Euro 3,9206
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 20 °C
  • İzmir 26 °C
  • Ordu 17 °C
  • Sinop 19 °C
  • Giresun 19 °C
  • Amasya 24 °C
  • Rize 19 °C
  • Trabzon 18 °C

Hayat Hastanesi’nden Çölyak Hastalarına Destek

» »
Hayat Hastanesi’nden Çölyak Hastalarına Destek
Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, çölyak hastalarını katkı payı almadan muayene edeceklerini söyledi.

Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, çölyak hastalarını katkı payı almadan muayene edeceklerini söyledi.

Çölyak hastaları Glutensiz Kafe'de bir araya geldi. Hastalığı bulunan kişilere seslenen Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, "Biz 3 ay boyunca çölyak hastalarına katkı payı almadan muayene olma imkanı sağlayacağız. Daha sonra ise çölyaklı üyelerimize yüzde 15 indirimle bu hizmetlerimiz devam edecek. Önemli olan buna benzer işlerde paydaş olmak, katkı sunmaktır" dedi.

Bursa Vali Yardımcısı Yalçın Bulut ise, devletin ve ailelerin üzerinden bu yükü alanlara teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 55 sosyal tesisi olduğunu, 56'ncısının çölyak hastaları için yapılacağının ifade eden Çölyak Derneği Başkanı Yusuf Altay, "İnşallah en kısa zamanda bu tesise kavuşacağız. Türkiye'de ilk defa glütensiz buğday üretimi için çalışma başlattık. Şu anda 80 kilo tohumumuz var. İnşallah 3-4 yıl içerisinde ciddi manada glütensiz buğdayımız olacak. Çocuklarımızda bunlarla yapılan ekmekleri, simitleri, poğaçaları yiyecekler" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından glütensiz yapılan pasta, protokol mensupları ve çocuklarla birlikte kesildi.

Hayat Hastanesi’nden Çölyak Hastalarına Destek

Hayat Hastanesi’nden Çölyak Hastalarına Destek

Hayat Hastanesi’nden Çölyak Hastalarına Destek

Hayat Hastanesi’nden Çölyak Hastalarına Destek

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Antalya’da ’Kanser’ Okullarda Ders Olarak Anlatılacak09 Mayıs 2017 Salı 11:03
  • Yaz Ayında Göz Enfeksiyon Sorununa Dikkat09 Mayıs 2017 Salı 10:58
  • Keneye Karşı Kişisel Korunmaya Dikkat09 Mayıs 2017 Salı 10:38
  • Terlemek Artık Sorun Olmaktan Çıkıyor09 Mayıs 2017 Salı 10:28
  • Mide Kanserinden Kapalı Ameliyatla Kurtuldu09 Mayıs 2017 Salı 10:25
  • Bu Hastalığın Dünyada Tam Tedavisi Yok: ’Kelebek Hastalığı’09 Mayıs 2017 Salı 10:18
  • Stress İle Mücadele İçin Her Hafta Kalp Yogası Yapılacak09 Mayıs 2017 Salı 09:48
  • 14 Yılda 485 Kişi Keneden Öldü09 Mayıs 2017 Salı 09:48
  • Bursa’da 50 Bin Lise Öğrencisine Organ Bağışı Ve Nakli Eğitimi08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:59
  • Bahar Yorgunluğu Ve Hastalıklarına Dikkat08 Mayıs 2017 Pazartesi 15:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti