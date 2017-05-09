Hayat Hastanesi’nden Çölyak Hastalarına Destek

Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, çölyak hastalarını katkı payı almadan muayene edeceklerini söyledi.

Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, çölyak hastalarını katkı payı almadan muayene edeceklerini söyledi.

Çölyak hastaları Glutensiz Kafe'de bir araya geldi. Hastalığı bulunan kişilere seslenen Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, "Biz 3 ay boyunca çölyak hastalarına katkı payı almadan muayene olma imkanı sağlayacağız. Daha sonra ise çölyaklı üyelerimize yüzde 15 indirimle bu hizmetlerimiz devam edecek. Önemli olan buna benzer işlerde paydaş olmak, katkı sunmaktır" dedi.

Bursa Vali Yardımcısı Yalçın Bulut ise, devletin ve ailelerin üzerinden bu yükü alanlara teşekkür etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 55 sosyal tesisi olduğunu, 56'ncısının çölyak hastaları için yapılacağının ifade eden Çölyak Derneği Başkanı Yusuf Altay, "İnşallah en kısa zamanda bu tesise kavuşacağız. Türkiye'de ilk defa glütensiz buğday üretimi için çalışma başlattık. Şu anda 80 kilo tohumumuz var. İnşallah 3-4 yıl içerisinde ciddi manada glütensiz buğdayımız olacak. Çocuklarımızda bunlarla yapılan ekmekleri, simitleri, poğaçaları yiyecekler" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından glütensiz yapılan pasta, protokol mensupları ve çocuklarla birlikte kesildi.