Hayat Kurtaran Kampanyaya Konak’tan Destek

Sert geçen kış mevsimi nedeniyle kan stoklarında azalma meydana gelen Kızılay'ın başlattığı kampanyaya, Konak Belediyesi de çalışanlarından da destek...

Sert geçen kış mevsimi nedeniyle kan stoklarında azalma meydana gelen Kızılay'ın başlattığı kampanyaya, Konak Belediyesi de çalışanlarından da destek geldi.

Konak Belediyesi'nin MERBEL Şirketi ile Kızılay Derneği İzmir Kan Bağışı Merkezi kan bağışı konusunda iş birliğine gitti. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli işçilere yönelik başlattığı kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü. Kan değerleri, tansiyon, nabız ve vücut sıcaklığı ölçülen bağışçılardan kan vermesi uygun görülenler uzman ekip eşliğinde kan bağışında bulundu. Kampanyaya Başkan Pekdaş da destek verdi. Kan alma işleminin ardından bağışçılılara soda, meyve suyu ve kek ikram edildi.

'Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır" sloganıyla yürütülen kampanyaya işçilerin yanı sıra Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Kızılay Derneği İzmir Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Burak Yurdakul ve DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir temsilcileri de destek verdi.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, İzmir'in yılda 500 bin ünite kan ihtiyacı olduğunu dile getirerek, "İzmir'in kendisine yetmesi, kendi hastalarına çare olabilmesi çok önemli. Bu anlamda sizler bu bağışla çok anlamlı bir katkı koyuyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Belediyemiz, sendikamız ve Kızılayımızla el ele verdik. Katkı koyan herkese teşekkürler. Sağlıklı günler dilerim" dedi. Kızılay Derneği İzmir Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Burak Yurdakul da desteklerinden ötürü Konak Belediyesi'ne teşekkür etti.

Katılımın yoğun olduğu kan bağışının kendilerini sevindirdiğini belirten Dr. Burak Yurdakul, şöyle konuştu:

"Ne zaman Konak Belediyesi'nin kapısını çalsak destek verdi. İyi bir sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Hem belediyeden hem de sendikamızdan destek almak bizi mutlu etti. Kan ihtiyacımızın önemli bir bölümünü bu sayede kapatacağımıza inanıyorum." dedi.

Dr. Yurdakul, destekleri ve işbirliklerinden ötürü Başkan Pekdaş'a ve sendika temsilcisine teşekkür plaketi de verdi.