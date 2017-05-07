  • BIST 93.928
  • Altın 140,116
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
  • İzmir 23 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 14 °C

Hayatı Abd’den Gelecek İlaca Bağlı Olan Mehmethan’a Bakan Tüfenkci El Uzattı

» »
Hayatı Abd’den Gelecek İlaca Bağlı Olan Mehmethan’a Bakan Tüfenkci El Uzattı
Doğuştan omurilik ve kas hastalığı olarak bilinen SMA tip 2 hastası olan ve yaşama tutunabilmesi ABD'den gelecek ilaca bağlı olan 10 yaşındaki Mehmethan...

Doğuştan omurilik ve kas hastalığı olarak bilinen SMA tip 2 hastası olan ve yaşama tutunabilmesi ABD'den gelecek ilaca bağlı olan 10 yaşındaki Mehmethan Gürbüz'e, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci el uzattı.

SMA hastası 10 yaşındaki Mehmethan Gürbüz, 2 aydır bilinci kapalı bir şekilde oksijen makinesine bağlı olarak yaşıyor. Doktorların iyileşmesi için tek umudun ABD'de bulunan ilaç olduğunu söylemesi üzerine çaresiz anne Ayçe Bahçalı, ilacın getirilmesi için yardım bekliyor. İhlas Haber Ajansı'nın gündeme taşıdığı küçük Mehmethan'ı evinde ziyaret eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, anne Ayşe Bahçalı'ya ilacın temin edilmesi için gerekenin yapılacağını söyledi. 15 Temmuz kalkışma gecesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı duanın sosyal paylaşım sitelerinde yayılması ile gündeme gelen Mehmethan için gerekenin yapılacağını belirten Bakan Tüfenkci, "Oğlumuz için gereken her şey yapılacaktır. Devletimiz zaten evde bakım için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. İlacın getirilmesi için de gerekli girişimlerde bulunulacak" diye konuştu.

Bakan Tüfenkci'ye ziyaretinden dolayı teşekkür eden anne Ayşe Bahçalı, "Sayın Bakanım ziyaretiniz için teşekkür ederim. Bizi ziyadesiyle memnun ve mutlu ettiniz. Oğlumun yaşaması için bu ilacın bulunması gerekiyor. İnşallah sizin de desteğinizle en kısa sürede oğlum tekrar sağlığına kavuşacak" dedi.

Hayatı Abd’den Gelecek İlaca Bağlı Olan Mehmethan’a Bakan Tüfenkci El Uzattı

Hayatı Abd’den Gelecek İlaca Bağlı Olan Mehmethan’a Bakan Tüfenkci El Uzattı

Hayatı Abd’den Gelecek İlaca Bağlı Olan Mehmethan’a Bakan Tüfenkci El Uzattı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Divriği Ulu Cami’nin Restorasyonu 2021 Yılında Tamamlanacak07 Mayıs 2017 Pazar 12:33
  • Yaşam Alanı İçerisinde Kalan Genelev Yıkıldı07 Mayıs 2017 Pazar 12:13
  • Hayali Gerçek Olan Metehan, Babasının İsmini Gururla Taşıyor07 Mayıs 2017 Pazar 12:13
  • Bursaspor’un Efsane Başkanı Dualarla Anıldı07 Mayıs 2017 Pazar 11:58
  • Silivri’de Ormanlık Alandaki Ağaçların Kesilmesine Tepki07 Mayıs 2017 Pazar 11:58
  • Tsk: “Bingöl Ve Bitlis’te 2 Eyp İmha Edildi”07 Mayıs 2017 Pazar 11:58
  • Ales’e Geç Kalan Öğrencinin 09.45 İsyanı07 Mayıs 2017 Pazar 11:53
  • Elazığ’ın Köpekleri Amerikalı Oldu07 Mayıs 2017 Pazar 11:43
  • Terörden Zarar Gören Vatandaşlara 3 Milyar 953 Milyon 431 Bin 934 Tl Ödendi07 Mayıs 2017 Pazar 11:38
  • Anne Adaylarının Doğum Odası Telaşı07 Mayıs 2017 Pazar 11:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti