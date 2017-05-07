Hayatı Abd’den Gelecek İlaca Bağlı Olan Mehmethan’a Bakan Tüfenkci El Uzattı

Doğuştan omurilik ve kas hastalığı olarak bilinen SMA tip 2 hastası olan ve yaşama tutunabilmesi ABD'den gelecek ilaca bağlı olan 10 yaşındaki Mehmethan...

Doğuştan omurilik ve kas hastalığı olarak bilinen SMA tip 2 hastası olan ve yaşama tutunabilmesi ABD'den gelecek ilaca bağlı olan 10 yaşındaki Mehmethan Gürbüz'e, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci el uzattı.

SMA hastası 10 yaşındaki Mehmethan Gürbüz, 2 aydır bilinci kapalı bir şekilde oksijen makinesine bağlı olarak yaşıyor. Doktorların iyileşmesi için tek umudun ABD'de bulunan ilaç olduğunu söylemesi üzerine çaresiz anne Ayçe Bahçalı, ilacın getirilmesi için yardım bekliyor. İhlas Haber Ajansı'nın gündeme taşıdığı küçük Mehmethan'ı evinde ziyaret eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, anne Ayşe Bahçalı'ya ilacın temin edilmesi için gerekenin yapılacağını söyledi. 15 Temmuz kalkışma gecesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı duanın sosyal paylaşım sitelerinde yayılması ile gündeme gelen Mehmethan için gerekenin yapılacağını belirten Bakan Tüfenkci, "Oğlumuz için gereken her şey yapılacaktır. Devletimiz zaten evde bakım için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. İlacın getirilmesi için de gerekli girişimlerde bulunulacak" diye konuştu.

Bakan Tüfenkci'ye ziyaretinden dolayı teşekkür eden anne Ayşe Bahçalı, "Sayın Bakanım ziyaretiniz için teşekkür ederim. Bizi ziyadesiyle memnun ve mutlu ettiniz. Oğlumun yaşaması için bu ilacın bulunması gerekiyor. İnşallah sizin de desteğinizle en kısa sürede oğlum tekrar sağlığına kavuşacak" dedi.