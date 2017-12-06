Hayati İnanç, Sındırgı’da Öğretmenlerle Buluştu

TRT'de "Can Veren Pervaneler" programını hazırlayıp sunan Hayati İnanç, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde öğretmenlerle buluştu.

TRT'de "Can Veren Pervaneler" programını hazırlayıp sunan Hayati İnanç, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde öğretmenlerle buluştu.

Sevdalısı olduğu divan edebiyatını ve Türkçe'nin doğru kullanımını yaptığı sohbetlerle gençlerle paylaşmayı bir hayat tarzı olarak benimseyen yazar Hayati İnanç, Sındırgı Kaymakamlığı ve Sındırgı Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği etkinlikte bir araya geldi. İnanç, hayranlık duyduğu divan edebiyatı şairlerini sıralarken Fatih Sultan Mehmet Han, Nabi ve Şeyh Galip'in yazdığı şiirlerden örnekler okudu.

Günlük yaşantılardan da örnekler veren İnanç, "Bize lazım olan eğlence değil, neşedir. Eğlence ahmakça bir avunmadır ve sizler eğlenemiyorsunuz, sadece içinizdekileri o an bastırıyorsunuz. Onu gürültülü bir şekilde örtmeye çalışıyorsunuz. Neşe ayrıca gönülden gönüle geçerek olur. Eğer ki bir gönül kurumuşsa, o gönülden bir iş çıkmaz" dedi.

Türk ve divan edebiyatı başta olmak üzere birçok edebiyattan da söz eden İnanç, verdiği örneklerle geçmiş ile günümüz arasında kıyaslamalarda bulundu.

"Can Veren Pervaneler" etkinliğine Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Sındırgı Kaymakamı Ercan Ateş, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ile öğretmenler ve davetliler katıldı.