Hayati Kanat, Birincilik Ödülünü Başbakan Yıldırım’dan Aldı

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen yerel medya yarışmasında Afyonkarahisar Hisar...

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen yerel medya yarışmasında Afyonkarahisar Hisar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hayati Kanat, "Haber Fotoğrafı" dalında birinci oldu. Kanat, birincilik ödülünü Ankara'da düzenlenen törende Başbakan Binali Yıldırım'dan aldı.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), 15 Temmuz'da şehit olan gazeteci Mustafa Cambaz'ın anısına, yerel medyanın gelişmesi için yapılan "30. Yerel Medya Özendirme Yarışması" ödül töreni gerçekleştirdi.

Yerel medyayı daha da güçlendirmek için Türkiye genelinde düzenlenen ve büyük katılımla gerçekleyen yarışmada Afyonkarahisar basını birincilik ödülünü alarak haklı gururunu yaşadı. Afyonkarahisar Hisar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hayati Kanat, haber fotoğrafı dalında birincilik ödülüne layık görüldü. Türkiye genelinde yerel medyada çalışan 63 ilden 516 çalışanın 629 eserle katıldığı yarışmanın ödül töreni Ankara'da gerçekleştirildi.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün bu yıl 15 Temmuz'un gazeteci şehidi Mustafa Cambaz anısına düzenlediği 30. Yerel Medya Özendirme Yarışması'nın ödül törenine; Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, milletvekilleri, büyükelçiler, bürokratlar, siyasetçiler, yerel, ulusal ve uluslararası basından gazetecilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Yarışmada Haber Fotoğrafı" dalında "Elbab Şehidi" haber fotoğrafı ile Afyonkarahisar Hisar Gazetesi'nden Hayati Kanat birinci oldu. Afyonkarahisar'ı başarıyla temsil eden Kanat'ın birincilik ödülünü Başbakan Binali Yıldırım verdi. Yıldırım, başarısı nedeniyle Kanat'ı kutlarken, Afyonkarahisarlılara da selamlarını iletti.

Afyonkarahisar basınını temsilen birincilik ödülüne layık görülen Hayati Kanat yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar gibi tarihi zaferlerin destanının yazıldığı bir ili temsil etmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Yarışmanın diğer kategorilerinde dereceye giren gazetecilere de ödülleri verilirken, tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.