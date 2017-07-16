  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Samsun 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
  • İzmir 31 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 28 °C
  • Amasya 28 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 27 °C

Hayati Kanat, Birincilik Ödülünü Başbakan Yıldırım’dan Aldı

» »
Hayati Kanat, Birincilik Ödülünü Başbakan Yıldırım’dan Aldı
Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen yerel medya yarışmasında Afyonkarahisar Hisar...

Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından Türkiye genelinde düzenlenen yerel medya yarışmasında Afyonkarahisar Hisar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hayati Kanat, "Haber Fotoğrafı" dalında birinci oldu. Kanat, birincilik ödülünü Ankara'da düzenlenen törende Başbakan Binali Yıldırım'dan aldı.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), 15 Temmuz'da şehit olan gazeteci Mustafa Cambaz'ın anısına, yerel medyanın gelişmesi için yapılan "30. Yerel Medya Özendirme Yarışması" ödül töreni gerçekleştirdi.

Yerel medyayı daha da güçlendirmek için Türkiye genelinde düzenlenen ve büyük katılımla gerçekleyen yarışmada Afyonkarahisar basını birincilik ödülünü alarak haklı gururunu yaşadı. Afyonkarahisar Hisar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hayati Kanat, haber fotoğrafı dalında birincilik ödülüne layık görüldü. Türkiye genelinde yerel medyada çalışan 63 ilden 516 çalışanın 629 eserle katıldığı yarışmanın ödül töreni Ankara'da gerçekleştirildi.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün bu yıl 15 Temmuz'un gazeteci şehidi Mustafa Cambaz anısına düzenlediği 30. Yerel Medya Özendirme Yarışması'nın ödül törenine; Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, milletvekilleri, büyükelçiler, bürokratlar, siyasetçiler, yerel, ulusal ve uluslararası basından gazetecilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Yarışmada Haber Fotoğrafı" dalında "Elbab Şehidi" haber fotoğrafı ile Afyonkarahisar Hisar Gazetesi'nden Hayati Kanat birinci oldu. Afyonkarahisar'ı başarıyla temsil eden Kanat'ın birincilik ödülünü Başbakan Binali Yıldırım verdi. Yıldırım, başarısı nedeniyle Kanat'ı kutlarken, Afyonkarahisarlılara da selamlarını iletti.

Afyonkarahisar basınını temsilen birincilik ödülüne layık görülen Hayati Kanat yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar gibi tarihi zaferlerin destanının yazıldığı bir ili temsil etmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Yarışmanın diğer kategorilerinde dereceye giren gazetecilere de ödülleri verilirken, tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Hayati Kanat, Birincilik Ödülünü Başbakan Yıldırım’dan Aldı

Hayati Kanat, Birincilik Ödülünü Başbakan Yıldırım’dan Aldı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15 Temmuz Anısına Uçtu16 Temmuz 2017 Pazar 12:18
  • İha’nın Diyarbakır’daki Üçüncü Sergisi Lice’de Açıldı16 Temmuz 2017 Pazar 12:03
  • Dr. Suat İ. Günsel: “15 Temmuz Şeytani Bir Teşebbüstür”16 Temmuz 2017 Pazar 11:53
  • Sedat Peker 15 Temmuz Şehidinin Ailesine Ev Hediye Etti16 Temmuz 2017 Pazar 11:33
  • Osmanlı Hanedan Ailesinden 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit16 Temmuz 2017 Pazar 11:28
  • Şehitler Anıtı’na Vatandaşlardan Büyük İlgi16 Temmuz 2017 Pazar 11:03
  • Öğretmen Adayları Sınava Koşa Koşa Yetişti16 Temmuz 2017 Pazar 10:58
  • Uluslararası Öğrenciler 15 Temmuz’da Meydanlardaydı16 Temmuz 2017 Pazar 10:33
  • Pilottan Kuleye: "Kule Belki Martıya Çarpmış Olabilirim"16 Temmuz 2017 Pazar 10:08
  • Binlerce Sultangazili Demokrasi Nöbetinde16 Temmuz 2017 Pazar 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti