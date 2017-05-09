Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri İşletmecileri Derneği (OSGBDER) Genel Başkanı Cengiz İmeci, Gaziantep'te kutlanan 31'inci İş Sağlığı ve Güvenliği...

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri İşletmecileri Derneği (OSGBDER) Genel Başkanı Cengiz İmeci, Gaziantep'te kutlanan 31'inci İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasının bu yılki "Hayatımıza İş Güvenliğini Dahil Edelim" sloganının çok yerinde olduğunu söyledi.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri İşletmecileri Derneği (OSGBDER) Genel Başkanı Cengiz İmeci, 2015 yılında bin 252 kişi, 2016 yılında bin 970 kişi 2017 yılının ilk 4 ayında 586 kişinin iş kazalarında hayatını kaybettiğini belirterek 4-11 Mayıs tarihlerinde Gaziantep'te kutlanan 31'inci İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasının bu yılki "Hayatımıza İş Güvenliğini Dahil Edelim" sloganının çok yerinde olduğunu aktardı. Oluşturulan slogan için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teşekkür etmek gerektiğini ifade eden İmeci, "Kamu iş yerlerinde ve 50 kişinin altında çalışanı olan iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi çalıştırma zorunluluğunun 1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girdikten iki ay sonra 1 yıl daha ertelenmesi işveren kesimini sevindirmesine rağmen ölümlü iş kazalarında ki ciddi artış hayatımıza iş güvenliğini dahil etmemiz gerektiğini bir kez daha göstermiştir" dedi.

"Ertelemeler iş güvenliğine güveni azaltıyor"

İş Sağlığı ve Güvenliği kanunun yasalaşmasının üzerinden dört yıl gibi bir süre geçmesine rağmen tam olarak uygulanmamasının kanuna olan güveni her geçen gün azatlığına dikkat çeken İmeci, "Sürekli yapılan ertelemeler büyük ümitlerle kendilerine yeni bir meslek olarak seçen son verilere göre sayıları 105 bini geçen İş Güvenliği Uzmanı üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Birçoğu sertifika almalarına rağmen başka mesleklere yönelmeye başlamıştır" diye konuştu.

"İş Sağlığı ve Güvenliğinin paydaşları 1 Temmuz'da gelecek talebe hazır"

30 Nisan 2017 tarihinde yapılan sınavlar ile mesleğe yeni katılan İş Sağlığı ve Güvenliği profesyonellerinin sayılarına bakıldığında yeterli sayıya ulaşıldığın dile getiren İmeci, "Sayıları 2 bin 300'ün üzerinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerini incelediğimizde yetki alan kuruluşlarında kanunun yürürlüğe girdiği 2012 yılından bugüne geçen 4 yıl içerisinde hem sistem hem de kadro açısından gereken yeterliliğe sahip olduklarını görüyoruz. Yani İş Sağlığı ve Güvenliğinin tüm paydaşları 1 Temmuz tarihinde gelecek talebe hazır olduklarını görüyorum. OSGBDER'e üye olan birimlerimizi incelediğimizde 50 kişinin altında çalışanı olan birçok işyerinin hazırlıklarını tamamlayabilmek ve çalışanlarına verdikleri önem nedeniyle yasal süreyi beklemeden Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) ile anlaşma yapmaya başlamışlardır" açıklamalarında bulundu. 2015 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yapmış olduğu istatistikleri incelendiğinde ölümlü iş kazalarının yüzde 63'ü 50 kişinin altında çalışanı olan iş yerlerinde gerçekleştiğini ifade eden İmeci, 2015 yılında yayınlanan istatistikleri detaylı incelediği zaman ölümlü iş kazalarının yüzde 30'u az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde olduğunu bildirdi.

"İş kazalarında hayatını kaybedenlerin yüzde 25'i genç çalışan"

SGK istatistiklerine bakıldığında iş kazalarında hayatını kaybedenlerin yüzde 25'ini genç çalışanların oluşturduğuna dikkat çeken İmeci, "15 ile 30 yaş arasındaki gençler en verimli çağda hayatlarını iş kazalarında kaybettiklerini görüyoruz. 2015 SGK verilerine göre 15 ila 30 yaş arasında 325 çalışanın iş kazasında hayatlarını kaybettiğini üzülerek söyleyebiliriz. Ölümlü iş kazalarının yanında 510 çalışan ise sağlıksız çalışma ortamları nedeniyle meslek hastalığına yakalanmış ve çalışma hayatlarına son vermek zorunda kalmıştır" ifadelerini kullandı.

"Küçük işletmelere KOSGEB desteği şart"

Küçük işletmelere KOSGEB desteğinin şart olduğunu belirten İmeci şunları söyledi:

"Organizasyon yapısını tamamlamış 500'ün üzerinde çalışanı olan iş yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği işletmenin oluşturduğu sistem ile kurumsallık çerçevesinde devam ediyor. Ancak çalışan sayısı 50'nin altında yer alan iş yerleri sistem kurmakta zorlanıyor. Bu iş yerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) organizasyonlarını kurmaları için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından desteklerinden faydalanması yerinde olacaktır".