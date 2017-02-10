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’Hayatınızı Değiştirecek En Büyük Haber’ Oyunu Seyircisi İle Buluştu

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’Hayatınızı Değiştirecek En Büyük Haber’ Oyunu Seyircisi İle Buluştu
Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen tiyatro etkinliğinde "Hayatınızı Değiştirecek En Büyük Haber" adlı oyun seyircisi ile buluştu.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen tiyatro etkinliğinde "Hayatınızı Değiştirecek En Büyük Haber" adlı oyun seyircisi ile buluştu.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve yoğun ilgi gören oyunu; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammet Akgün, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Alper Koç, Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru, Bilecik Şeyh Edebali Gençlik ve Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öncü, Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Nizamettin Çam, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ve tiyatro severler izledi. Kur'an-ı Kerim'in tüm soruların cevabını içinde barındırdığını ve her şeyin sonuna geldiğini düşünen bir insanın Kur'an-ı Kerim ile içinde bulunduğu bunalımdan çıkışını anlatan "Hayatınızı Değiştirecek En Büyük Haber" adlı tiyatro oyunu salonda bulunanlar tarafından beğeni ile izlendi. Oyun konusu ve oyuncu performansları ile uzun süre alkış aldı.

"Hayatınızı Değiştirecek En Büyük Haber" adlı tiyatro oyununun sonunda sahneye gelen Başkan Yardımcısı Nazmi Kuru; "Sahnede göstermiş oldukları muhteşem performans nedeni ile bizlere unutulmaz bir akşam yaşatan tüm oyuncularımıza ve bu oyunun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyerek üzerinde Metristepe Anıtı bulunan seramik tablo hediye etti.

’Hayatınızı Değiştirecek En Büyük Haber’ Oyunu Seyircisi İle Buluştu

’Hayatınızı Değiştirecek En Büyük Haber’ Oyunu Seyircisi İle Buluştu

’Hayatınızı Değiştirecek En Büyük Haber’ Oyunu Seyircisi İle Buluştu

’Hayatınızı Değiştirecek En Büyük Haber’ Oyunu Seyircisi İle Buluştu

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