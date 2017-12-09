Hayatlarında İlk Kez Sinemaya Gittiler

Gümüşhane Belediyesi, hayatında hiç sinemaya gitmemiş yaşlı ve engellilerden oluşan 70 kadına gişe rekortmeni "Ayla" filmini ücretsiz izletti.

Gümüşhane Belediyesi, hayatında hiç sinemaya gitmemiş yaşlı ve engellilerden oluşan 70 kadına gişe rekortmeni "Ayla" filmini ücretsiz izletti.

Gümüşhane Belediyesine bağlı olarak yaklaşık bir yıldır faaliyet gösteren Aile Yaşam Merkezi, Belediye Başkanı Ercan Çimen'in eşi Gülsen Çimen'in öncülüğünde örnek bir uygulamaya imza atarak kadınları sinemayla buluşturdu.

Gümüşhane Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda yeniden düzenlenerek Gümüşhane'yi sinemasız iller listesinden çıkaran Sema Doğan Parkındaki sinemanın bu seferki konukları kadınlar oldu.

3 Aralık Dünya Engelliler haftası kapsamında gerçekleştirilen ev ziyaretleri sırasında kadınların talebi üzerine gerçekleştirilen programa kadınlar yoğun ilgi gösterirken, Belediye Başkanı Ercan Çimen'in eşi Gülsen Çimen filmi kadınlarla birlikte izledi.

Araçla evlerinden alınan ve filmden sonra tekrar evlerine götürülen, büyük çoğunluğu hayatında sinemaya gitmemiş veya çok uzun yıllar önce gitmiş kadınlardan oluşan seyirciler gişe rekortmeni "Ayla" filminin sonunda mutlu olarak salondan ayrıldı.

80 yaşında sinemayla tanıştı

Komşularıyla birlikte hayatında ilk kez sinemaya gelen 80 yaşındaki Sabiha Yağlıdere, filmden çok etkilendiğini, gözyaşlarına hakim olamadığını belirterek, "Film çok güzeldi. Hepimiz ağladık. İlk defa sinemaya geldik. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Sinema çok güzel bir şeymiş" derken, Sahure Coşkun ise "Hayatımda ilk kez sinemaya gittim. Ağladım, başka filmlere de gelmek isterim" ifadelerini kullandı.

Meltem Eleman da ilk defa sinemaya gittiğini ve çok beğendiğini belirterek, filmden etkilenerek ağladığını ve tekrar gelmek istediğini söyledi.

"Buruk bir sevinç oldu bizim için"

Belediye Başkanı Ercan Çimen'in eşi Gülsen Çimen ise kendileri için biraz buruk bir gün olduğunu belirterek, "Aile Yaşam Merkezi ekibiyle yaptığımız çalışmada kadınların büyük bir kısmının sinemaya ilk defa geldiğini, bir kısmının da çocukluğunda gittiğini öğrendik. Buruk bir sevinç oldu bizim için. Çünkü o arada kalmış yılları telafi etmek çok zor" dedi.

Aile Yaşam Merkezi açılalı yaklaşık bir yıl olmasına karşın bu ekiple Gümüşhane'de kapısı çalınmadık ev bırakmamaya çalıştıklarını, yaşlı, bakıma muhtaç, engelli aileleri ziyaret etmeye çalıştıklarını kaydeden Çimen, "Haftada bir gün onları yaşam merkezimizde misafir ediyoruz. Bugün de farklı bir etkinlik oldu. Kadınlar çok mutlu oldu. "Ayla" zaten duygu yüklü bir filmdi. Ben ikinci kez izlediğim halde gözyaşlarımı tutamadım. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek" diye konuştu.

"Bizde bu heyecanla, şevkle bu şehre daha neler yapabilirizin yükü var"

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle düzenledikleri etkinlikler kapsamında engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ettiklerinde sinemaya davet ettiklerini hatırlatarak, "Gişe rekorları kıran Ayla filmini izledik onlarla birlikte. Neredeyse tamamı ilk defa sinemaya geldi. Yaklaşık 80 kişilik salonumuzun yüzde 99'u ilk defa sinemada film izlediklerini söylediler. Bizde bu heyecanla, şevkle bu şehre daha neler yapabilirizin yükü var. İnşallah bu tür yerlerin ve sosyal mekanlarımızın sayılarını artıracağız" şeklinde konuştu.