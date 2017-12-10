'Hayatta Kal' dizisi Samsun'da çekiliyor

Samsunlu yönetmen Fuat Yılmaz, uyuşturucu ile mücadeleye dikkat çekmek amacıyla özel harekat polislerinin de katılımıyla 'Hayatta Kal' isimli dizi film çekimlerine başladı

Yönetmen Fuat Yılmaz, uyuşturucu kullanımı konusunda aileleri bilinçlendirmek ve toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla Samsun'un Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde 'Hayatta Kal' isimli dizi film çekimlerine başladı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat polislerinin, gerçek silahların ve Kobra diye adlandırılan zırhlı araçların kullandığı filmde aksiyon dolu sahneler yer alıyor. Mahalle halkının büyük ilgi gösterdiği yapım, uyuşturucunun zararlarının anlatmak için büyük bir özveri ile çekiliyor.

İNTERNETTE YAYINLANACAK

Yönetmen Fuat Yılmaz, "Uyuşturucunun zararlarını anlatan bir proje yapmak istedik. Bir dizi film ile bunu anlatmak istedik. Projeyle daha fazla kişiye ulaşmak için internette yayınlayacağız. Projenin amacı, ailelerin çocuklarının ya da yakınlarının uyuşturucu kullandığını daha çabuk öğrenmelerini sağlamak. 5 bölümlük bir dizi film çekeceğiz. Bugün özel harekat polislerinin de katıldığı bir operasyon sahnesi çekiyoruz. Aslen Samsun’da olduğum için filmin çekimlerini Samsun’da yapıyorum. Halkımızı daha da bilinçlendirmek için emniyetimizle birlikte hareket ediyoruz. Setler çok yorucu geçiyor. Ama amacımız uğruna bu yorgunluğa katlanıyoruz. Sonuç olarak faydalı ve güzel bir projeye imza atmak istiyoruz” dedi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekat polisler, gerçek silahlar ve Kobra isimli zırhlı araçlar filme aksiyon katıyor.

Çekimleri uzun zaman alacak olan filmin ilk sezonun gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.