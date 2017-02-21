Haydi kitap fuarına.

“ Karadeniz 3. Kitap Fuarı” bugün açılıyor. 26 Şubat Pazar günü akşamına dek fuarda birbirinden seçkin yazarlar okurları ile buluşacak.

Yıllardır böylesine önemli kültür etkinliğinden yoksun kalan Samsun, 2014’ten bu yana kitap fuarlarına ev sahipliği yapıyor. Karadenizli sanatseverler üç yıldır tutkunu olduğu yazarlarla buluşuyor.

Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş (TÜYAP) tarafından üçüncüsü düzenlenen fuara l, Aysel Çelikel, Canan Karatay, Ataol Behramoğlu, Deniz Kavukçuoğlu, Canan Tan, Yılmaz Özdil, Ayşe Kulin, Mete Yarar, Enver Aysever, İsmail Saymaz, Azra Kohen, İbrahim Kaboğlu ve Nuray Sayarı’nın aralarında bulunduğu çok sayıda yazar, ozan ve bilim insanı katılacak. Fuar boyunca ulusal ve yerel yazarlar çok sayıda söyleşiye katılacak, kitaplarını imzalayacak.

Samsun’da üç yıldan bu yana gerçekleştirilen kitap fuarları soğuk ve karamsar günlerde insanın içini ısıtıyor, aydınlatıyor. Cehaletin, bağnazlığın, tutuculuğun karşısında insanlara umut aşılıyor.

Okumak, kendini yenilemek, sorgulama yetisini geliştirmek kültürlü bireyler için olmazsa olmazıdır. Eğer bireyler televizyona ayırdığı zamanı kitaba, dergiye, günlük gazeteye ayırmaz, gündemi takip etmez duyarsız kalırsa toplumun kültür düzeyi gelişmez, çağdaşlık çıtası sürekli altlarda yer alır. Aynısı sinema, tiyatro ve sanatın diğer kolları için de söz konusu.

Bundan ötürüdür ki il, ilçe ve bölgede açılan kitap fuarları insanları aydınlatan birer fener olarak adeta ışık saçar.

Her ne kadar kitap fuarları yaygınlaşsa, çoğalsa da okuma oranında hala alt sıralarda yer alıyor Türkiye. Televizyondaki evlenme programlarına, içi boş dizilere, internete harcanan zaman kitaba, dergiye, gazeteye ayrılmıyor.

Bu alandaki düşündüren tabloyu Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileri acı bir şekilde ortaya koyuyor. Verilere göre, günde ortalama altı saat televizyon izleyen, üç saat internete giren Türk insanı, kitap okumaya sadece bir dakika ayırabiliyor. Ne hazin durum doğrusu.

Kitap okumak Türklerin ancak 235. tercihi. Yani kitap, dergi ve gazete okumayı bir tür angarya olarak kabul ediyor. Okuma alışkanlığında dünyada 86. sırada yer alıyoruz. Okuma oranı binde bir. Yine her yüz kişiden sadece dördü kitap okuyor.

En fazla kitap okuyan ülkelerin başında İngiltere, Fransa, Japonya, ABD ve İspanya geliyor.

Türkiye’nin her alanda büyümesi, gelişmesi, çağdaş ülkeler kategorisinde yer alabilmesi için daha çok okumak, daha çok öğrenmek, daha çok kültürlü olmak zorunda insanlarımız.

Olumsuz tablonun oluşmasında tembellik kadar, yıllardır kitaba, dergiye, gazeteye tehlikeli, zararlı gözle bakılması, yasaklanması, sakıncalı sayılması çok önemli rol oynadı. İnsanlar, kitaptan korktu, uzaklaştı, sakıncalı bir madde olarak gördü, evine sokmaz oldu.

Şüphesiz, kitap okuma alışkanlığının son derece düşük olmasında siyasi iktidarların izlediği politika sonucu ülkeye egemen olan iklim de olumsuz etki yaptı.

Eğitim sistemi sorgulayan, olayları derinlemesine analiz etmeye yönelik olması gerekirken, maalesef ezberci, tek düze bilgiye yönelik olmasından ötürü çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmadı, kitaptan uzaklaştırdı.

Okuyan, araştıran, sorgulayan, düşünen, pozitif sonuca ulaşan, kitabı seven bireyden zarar gelmeyeceği yadsınamaz. Ne var ki günümüzde gerçekleri, yaşananları dile getiren, yazan, çizenler bazı kesimler tarafından sevilmiyor, sakıncalı, tehlikeli olarak görülüyor. Okumaya vurulan darbelerden biri de bu görüş.

Kuşkusuz fuarlar toplumda oluşan önyargıyı tümüyle ortadan kaldırmasa da kırılmasına yol açıyor, yazarlarla buluşan insana kitabı sevdiriyor. Kolay kitaplarla başlayacak okuma alışkanlığı, zaman geçtikçe tutkunluk kazandırarak insanlar birer “kitap kurdu” olacak. Yeter ki küçük yaştan itibaren çocuklarımıza kitabı sevdirelim, okumaya teşvik edelim.

Türkiye’nin büyümesi, gelişmesi, çağdaş ülkeler kategorisinde yer alabilmesi için daha çok okumalı, daha çok öğrenmeli, daha çok kültürlü olmak zorundayız. Bunun yolu da daha fazla kitap, daha fazla dergi, daha fazla gazete okumaktan, yani kültürlü, donanımlı birey olmaktan geçiyor.

Haydi kitap fuarına.