Hayır konvoyu Kırıkkale'de

Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi üyelerinin ve emekli general ve askerler ile sivil toplum kuruluşu yöneticilerinden oluşan HAYIR’LI KONVOY Kırıkkale’ye ulaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi üyelerinin ve emekli general ve askerler ile sivil toplum kuruluşu yöneticilerinden oluşan HAYIR’LI KONVOY Kırıkkale’ye ulaştı. Heyette Ahmet Yavuz, Nasuh Mahruki, Semih Çetin, Ali Türkşen, Ahmet Tatar, Mehmet Ali Çelebi, Atilla Kezek, Fikret Güneş ve Bora Serdar’dan oluşan heyeti Kırıkkale girişinde CHP il teşkilatı ve bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri karşıladı.

Araç konvoyu halinde Samsun Bulvarı’ndan Kırıkkale’ye giriş yapan heyeti Cumhuriyet Meydanı’nda çok sayıda yurttaş karşıladı. Çalışma hakkında bilgi veren CHP İl Başkanı Ahmet Önal, heyetin ilk uğrak yerinin Cumhuriyet şehri Kırıkkale olmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi. Son dönemde Ankara’dan çok sayıda CHP milletvekili ve parti meclisi üyelerinin Kırıkkale’yi ziyaret ederek birlikte saha çalışması yaptıklarını, vatandaşa ulaşarak onların sorunlarını dinlediklerini, Anayasa Değişiklik Paketinin ülkemize vereceği zararları anlattıklarını, vatandaşında aslında her şeyin farkında olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Birlikte Atatürk anıtında fotoğraf çektirildikten sonra Çarşamba pazarı, Toprak Mahalle ve eski sanayide esnafı gezerek Anayasa Değişiklik Paketi hakkında vatandaşları bilgilendirildi.

İbrahim AKPINAR / KIRIKALE