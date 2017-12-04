‘Hayır Yapacağız’ Deyip Yaşlı Adamın 6 Bin Lirasını Dolandırdılar

Aydın'ın Efeler ilçesinde "Ölen annemize hayır yapacağız" diyerek yaşlı adamın 6 bin lirasını dolandıran 2 şüpheli yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde "Ölen annemize hayır yapacağız" diyerek yaşlı adamın 6 bin lirasını dolandıran 2 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın ve ilçelerinde özellikle semt pazarlarında yaşlı kişileri hedef alarak "Babam veya annem vefat etti, hayrını yapacağız ancak hayrın kabul olması için ziynet eşyalarımızı ve paralarımızı birleştirip okutmamız lazım" yalanıyla dolandırıcılık yapan 2 şüphelinin son hedefi Umurlu Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki M.A. oldu. V.S. (41) ve İ.S. (42), Umurlu pazar yerinde karşılaştıkları M.A'ya ölen anneleri için hayır yapacaklarını söyleyerek 6 bin lirasını dolandırdı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden zanlıların kimliğini tespit etti. İki şüpheliyi takibe alan polis, V.S. ve İ.S'yi Efeler merkez Yağcılariçi Çarşı'nda dolaşırken yakaladı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.