'Hayır'cı komutanlar Kırıkkale'de

Ergenekon davasında yargılanmış bazı komutanlar, "Hayırlı Konvoy" eşliğinde Kırıkkale’ye geldi. Öğrencilerin yoğun ilgi göstermesi dikkatlerden kaçmadı

Ergenekon davasında yargılanmış bazı komutanlar "Hayır" çalışması için Kırıkkale’ye geldi. "Hayırlı Konvoy" adıyla yola çıkan komutanları TGB Kırıkkale heyeti komutanları karşıladı ve Kardak Kahramanı emekli Albay Ali Türkşen, emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz, emekli Tümamiral Semih Çetin ve AKUT kurucusu Nasuh Mahruki’ye 'Kırmızı Beyaz' Dergisi hediye edildi. TGB Kırıkkale Heyeti, Ali Türkşen ve Mehmet Ali Çelebi ile üniversite öğrencilerinin yaşadığı Yenişehir Mahallesi'nde "Hayır" çalışması yürütürken, öğrencilerin yoğun ilgi göstermesi de dikkatlerden kaçmadı.

İbrahim AKPINAR / KIRIKKALE