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Hayırsever Bilgin Ailesinin Yaptıracağı Sağlık Ocağı Protokolü Valilik Makamında İmzalandı

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Hayırsever Bilgin Ailesinin Yaptıracağı Sağlık Ocağı Protokolü Valilik Makamında İmzalandı
Hayırsever Bilgin Ailesinin yaptıracağı sağlık ocağı protokolü valilik makamında gerçekleştirildi.

Hayırsever Bilgin Ailesinin yaptıracağı sağlık ocağı protokolü valilik makamında gerçekleştirildi. Protokole Vali İlhami Aktaş, Ak parti milletvekili Mustafa Açıkgöz katıldı.

Hayırsever Atıf Bilgin'e teşekkür eden Vali Aktaş, sağlık ocağının yapılacağı bölgenin Nevşehir'in önemli bölgelerinden biri olduğunu belirterek, "Bu bölgede sağlık alanında bir boşluk vardı. Özellikle aile hekimlerimiz tarafından vatandaşın en hızlı şekilde sağlık hizmeti alabilmesi için yapılan sağlık ocağı gerçekten isabetli bir hayır. Atıf bey önemli bir alanda katkı sağlamış oldu. Bilgin ailesi yıllardır birçok hayır işimize destek oldular. Böyle bir hizmete vesile olmaları önemli" dedi.

Protokolü imzalanan 1000 metrekare alan üzerine 400 metrekare kapalı 4 hekim kapasiteli sağlık ocağının Temmuz ayına tamamlanması planlanıyor. Sağlık ocağı, inşaatının tamamlanmasının ardından hemen hizmete açılacak.

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