Hayırsever Güneşdoğdu unutulmadı

Samsun Çarşambalı eğitim gönüllüsü Hayırsever Mustafa Kemal Güneşdoğdu, vefatının 1. Yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2010 – 2016 yılları arasında eğitim alanında büyük katkıları bulunan Hayırsever Güneşdoğdu, 2016 yılında 92 yaşında hayatını kaybetmişti. Çarşamba’da adını taşıyan Mustafa Kemal Güneşdoğdu Yerleşkesine Ali Fuat Başgil Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile Kurupelit Merkez Kampüsüne Tıp Fakültesi dersliklerini kazandıran Güneşdoğdu, Kaymakam Mustafa Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve İlçe protokolü tarafından Göğceli Mezarlığı’nda bulunan kabri başında dualarla anıldı.

Hayırsever rahmetli Güneşdoğdu’nun büyük bir insan ve değer olduğunu kaydeden Başkan Dündar, “Servetinin tamamını eğitime adayan, güzel insan, hayırsever Mustafa Kemal Güneşdoğdu’yu vefatının 1. yılında rahmetle anıyoruz. Bölgemize eğitim alanında büyük katkıları olmuştur. Mustafa amcamız, yaptığı fakülteler tamamlanıp eğitim vermeye başlayınca “Bu işin keyifli ve huzur verici” olduğunu söylemişti. Yaptığı işlerden hep mutluluk ve huzur duydu. Faydalı ve hayırlı biriydi. İnşallah yakın bir zamanda kendisini anmak ve gelecek nesillere de tanıtmak için programlar da yapmayı düşünüyoruz. Kendisi memleketimizin yetiştirmiş olduğu çok saygın ve çok müstesna bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin.” dedi.

PROTOKOL ANMAYA KATILDI

Hayırsever Güneşdoğdu’nun Göğceli Mezarlığındaki kabrini Kaymakam Mustafa Güney, Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Garnizon Komutanı Ramazan Ünal, Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, OMÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Tahsin Keçeliğil, MYO, hukuk ve iletişim fakültesi dekan yardımcıları ve hocaları, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Emniyet Müdürü Tuncer İğneli, İlçe Müftüsü Osman Karagöz, Devlet Hastane Başhekimi Dr. Turan Bilgin, Çarşambalılar Derneği Başkanı Sadettin Sarıoğlu ve yakınları ziyaret ettiler.