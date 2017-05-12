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Hayırsever İş Adamından Babası Adına Okul

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Hayırsever İş Adamından Babası Adına Okul
Greyder Genel Müdürü Süreyya Kavlu, babası İsmail Kavlu'nun adına Çorum'un İskilip ilçesine okul yaptıracak.

Greyder Genel Müdürü Süreyya Kavlu, babası İsmail Kavlu'nun adına Çorum'un İskilip ilçesine okul yaptıracak.

Çorum Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği "Seninde Bir Okulun Olsun" projesi kapsamında Türkiye'nin en büyük ayakkabı markalarından birisi olan Greyder, İskilip ilçesine İmam Hatip Ortaokulu inşa ettirecek. 1.5 milyon liraya mal olacak okul 16 derslikten oluşacak. Greyder firmasının kurucu merhum İsmail Kavlu'nun adının verileceği okulun bu yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

Greyder Genel Müdürü Süreyya Kavlu, kendisi için çok heyecanlı bir gün olduğunu belirterek, "Bir evlada nasip olabilecek en güzel şeylerden birisini gerçekleştiriyorum. Babamızın ruhu için bir eğitim kurumu, özellikle dini bir eğitim kurumu inşa edeceğiz. Bu nedenle çok mutluyuz. Bu vesileyle bize bu imkanı veren valimiz ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Hayırsever olmanın herkese nasip olmadığını dile getiren Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ise, "Sayın valimizin başkanlığında milletvekillerimizin de katkılarıyla "Senin de Bir Okulun Olsun" projesiyle ilk defa Greyder firmamızın sahibi geldi ve imzayı atacak. İskilip'te bulunan İmam Hatip Ortaokulu, 2017 yılı içerisinde tamamlanacak yeni binasında eğitim ve öğretime başlayacak. 16 derslik yapılacak ama laboratuvarlarla beraber yaklaşık 24 derslik olacak. Diğer hayırseverlerden de proje için destek bekliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. İmza töreninde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, TBMM İdare Amirleri Salim Uslu ve Tufan Köse, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Ceylan ve Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ile Belediye Başkanı Muzaffer Külcü hazır bulundu.

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