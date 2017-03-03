Hayırsever Muhtar Mahallesine Okul Yaptıracak

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahalle Muhtarı Saim Yurttaş, Şehit Ali Şılak Ortaokulunun bodrum katında eğitim gören ilkokul öğrencileri...

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahalle Muhtarı Saim Yurttaş, Şehit Ali Şılak Ortaokulunun bodrum katında eğitim gören ilkokul öğrencileri için yeni bir okul yaptırmak üzere Sarıgöl Kaymakamlığında protokol imzaladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Kızılçukur Mahalle Muhtarı Saim Yurttaş, ilkokul öğrencilerinin mahallerindeki Şehit Ali Şılak Ortaokulunun bodrum katında eğitim aldığını görünce bu duruma üzülerek mahallesine yeni bir okul yaptırmak üzere kolları sıvadı. Kızılçukur Mahalle Muhtarı Saim Yurttaş, iki katlı, altı derslikli okul yaptırmak için Sarıgöl Kaymakamlığında protokol imzaladı. Sarıgöl Kaymakamlığında düzenlenen protokol törenine Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, Hayırsever Kızılçukur Mahalle Muhtarı Saim Yurttaş katıldı. Okul protokolünün imzalanmasından sonra açıklamalarda bulunan Hayırsever Kızılçukur Muhtarı Saim Yurttaş, "Okulumuz yıllar öncesi Şehit olan Ali Şılak Adına yapıldı. Ortaokul ve ilkokul aynı yerde. İlkokul öğrencileri bodrum katında eğitim görmekte. Bu beni çok üzdü. Okul yaptırmaya karar verdim. Okulumuza ek olarak yaptıracağım. Okulun kaba inşaatının tüm masraflarını karşılayacağım" dedi.

Sarıgöl Kaymakamı çetin Kılınç ise hayırsever muhtara teşekkür ederek, yeni yapılacak okulla birlikte çocukların rahat edeceğini söyledi. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç ise okulun 2017-2018 yılına yetişeceğini belirterek, "Hayırseverimiz tarafından yaptırılacak iki katlı, altı derslikli okula hayırseverimiz Saim Yurttaş'ın verilecek. Böyle örnek girişimlerin yaygınlaşmasını diliyoruz" diye konuştu.