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Hayırsever Vatandaş 109’uncu Kütüphanesini Açtı

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Hayırsever Vatandaş 109’uncu Kütüphanesini Açtı
Bilecik'in Osmaneli ilçesi Nilüfer Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Kimya Mühendisi, Yazar ve Fotoğraf Sanatçısı Nejat İşcan tarafından bir kütüphane...

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Nilüfer Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde Kimya Mühendisi, Yazar ve Fotoğraf Sanatçısı Nejat İşcan tarafından bir kütüphane oluşturuldu.

Anadolu Üniversitesi kurucularından Kimya Mühendisi, Yazar ve Fotoğraf Sanatçısı Nejat İşcan tarafından Osmaneli'de oluşturulan 109'uncu kütüphane açıldı. Açılış törenine, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, hayırsever araştırmacı yazar Nejat işcan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Her yaş grubuna hitap eden kitapları bağışlayan ve Osmaneli'de dördüncü kütüphanesini açan İşcan, "Açılışını yapmış olduğumuz kütüphane ile birlikte Osmaneli de kitap sayımız dört bine ulaşmış olacak. Sizlerden gelen istek üzerine İnşallah önümüzdeki günlerde kitap sayımızı artırarak başka kütüphanelerde açacağız. İhtiyacı olan okullara bu benim 109'uncu kütüphanem oldu. Türkiye'de çeşitli illerde, ilçelerde, köylerde dahi kütüphane kurduk. Kurduğum kütüphaneler bütün konuları içeriyor. Ansiklopedileri bile koyuyorum, çünkü geçmiş yıllarda basılmış belgelerimiz, arşivlerimizdir. Ülkenin arşivi bunlar, korumak zorundayız. Diğer ülkelere kendimizi nasıl anlatacağız, nasıl tanıtacağız. İşte bu kitaplarla onun için. İlk emir "oku" olduğu için okuyalım, benim bütün felsefem budur" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci de, sanal dünyanın zararlarından çocukları korumak için kütüphane sayısının artırılmasının gerektiğine dikkat çekti. Ekinci, sözlerine şöyle devam etti:

"Osmaneli de Nilüfer Hatun Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de kütüphaneye kavuşmuş oldu. Tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize hayırlı olsun. Bu sayede öğrencilerimiz kütüphanede üst düzeyde istifade edecek, aynı zamanda rahat ve konforlu bir şekilde de zaman geçirmiş olacaklardır. Milli Eğitim Müdürü Ekinci okullarımıza yapmış olduğu desteklerinden dolayı tüm Osmaneli halkı adına, öğretmenlerimiz adına ve öğrencilerimiz adına kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Daha sonra söz alan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, katkılarından Nejat İşcan'a teşekkür etti. Başkan Şahin, "Benim gözlemlediğim kütüphanenin açılışı ile öğrencilerin çok mutlu olduğu ve Nejat Beyinin desteğiyle öğrencilerin olmazsa olmazı, kaynaklara ulaşabilmek için güzel bir kütüphane oluşturduk. İnşallah öğrencilerimiz bunu en iyi şekilde değerlendirecekler. Boş zamanlarını böylesi güzel bir mekânda değerlendirecekler" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Münür Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından İşcan'a plaket verildi.

Hayırsever Vatandaş 109’uncu Kütüphanesini Açtı

Hayırsever Vatandaş 109’uncu Kütüphanesini Açtı

Hayırsever Vatandaş 109’uncu Kütüphanesini Açtı

Hayırsever Vatandaş 109’uncu Kütüphanesini Açtı

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