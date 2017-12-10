Hayırsever Vatandaştan Arsa Bağışı

Tekirdağlı hayırsever Türkiye Diyanet Vakfı'na Kuran-ı Kursu yapılmak üzere üç adet arsa bağışında bulundu.

Tekirdağlı hayırsever Türkiye Diyanet Vakfı'na Kuran-ı Kursu yapılmak üzere üç adet arsa bağışında bulundu.

Tekirdağlı Mehmet Cabbar kendisine ait olan Tekirdağ'da bulunan üç tane arsasını Kuran-ı Kerim Kursu yapılması için Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışta bulunuldu. Bağış sonrası Tekirdağ Müftülüğüne davet edilen Cabbar Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek tarafından karşılanarak makamında ağırlandı. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi tarafından hazırlanan Teşekkür Belgesi, İl Müftüsü İsmail İpek tarafından hayırsever Mehmet Cabbar'a takdim edildi.