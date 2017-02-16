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Haykoop Başkanı Ertürk’ten ‘Çiğ Süt’ Açıklaması

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Haykoop Başkanı Ertürk’ten ‘Çiğ Süt’ Açıklaması
Türkiye'de son günlerde gündemi meşgul eden "Çiğ süt" satışı ile ilgili Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı (HAYKOOP)...

Türkiye'de son günlerde gündemi meşgul eden "Çiğ süt" satışı ile ilgili Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı (HAYKOOP) Ahmet Ertürk, Birlik olarak görüşlerini açıkladı. Başkan Ahmet Ertürk; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in konuyla ilgili açıklamalarının bazı kesimlerce yanlış anlaşıldığını belirterek "Ari çiftliklerden çiğ süt satışı hem Sayın Bakanımız tarafından hem de birliğimiz Haykoop tarafından desteklenmektedir" dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan HAYKOOP Genel Başkanı Ahmet Ertürk, "Bilindiği gibi; Gıda Tarğım ve Hayvancılık Bakanlığı vatandaşların sağlıklı çiğ süte erişmeleri ve tüketmeler için çiğ sütün doğrudan arzına dair tebliğ oluşturdu. Bu tebliğin ardından kamuoyunda sanki marketlerin dışında hiçbir yerden süt alınamayacakmış ya da çiftlikten direk evlere çiğ süt satışı yasaklanmış gibi bir algı oluştu. Yayınlanan tebliğe göre çiğ süt ari (Yani çiftlik ve hayvanların her türlü sağlık kontrolü yapılmış) çiftliklerden, işletmelerden satılabilecek. Burada gıda güvenliğini sağlamanın yanında insan sağlığını korumak amaçlanmaktadır" dedi.

"Süt kültürümüz de unutulmamalı"

Millet olarak önemli bir hayvancılık ve süt üzerine kültüre sahip olduklarını ve dünyadaki yoğurt, ayran gibi insan sağlığında önemli bir yeri olan gıdaların da bizzat Türkler tarafından dünyaya sunulduğunu belirten HAYKOOP Başkanı Ahmet Ertürk, "HAYKOOP olarak Sayın bakanımızı destekliyoruz. Denetimli ve sağlıklı sütler insanlarımıza ulaşsın. İnsanlarımız kendi yoğurdunu ayranını yapsın. Genç kuşaklar da bu yöndeki kültürümüzü öğrenip sahip çıksın. Ancak satışı yapılan çiğ süt mutlaka sağlıklı ve ari işletmelerden olsun. Kamuoyunda, "Bakan çiğ süt satışına karşı" gibi bir algı oluşuyor. Kesinlikle Tarım Bakanımızın niyeti bu değil. Vatandaşın aldığı çiğ süt sağlıklı olmasıdır. Kutu sütlerinde ısıl işlem gören sütler daha sağlıklı görülüyor ama bu sütlerde pek çok faydalı bakteri ve mineraller de kaybolup gidiyor. Bir arızayı giderirken diğer yandan tahribat oluşmamalıyız. Çiğ süt tüketilsin ama sağlıklı olsun. Bugün Avrupa'da kişi başı yıllık süt tüketimi 85 kilo ile 110 kg arası. Önemli bir süt üretimcisi olan ülkemizde ise bu rakam 20-25 kg. Daha sağlıklı nesiller için süt tüketimini arttırıp süt ve üzerindeki kültürümüzü de unutmamalıyız" diye konuştu.

Başkan Ertürk ayrıca, "Okul sütü" projesini desteklediklerini ve projenin devam etmesini isteyerek sağlıklı bir toplum için kişilere çocuk yaştan itibaren süt tüketim alışkanlığı kazandırılması gerektiğini ifade etti.

Haykoop Başkanı Ertürk’ten ‘Çiğ Süt’ Açıklaması

Haykoop Başkanı Ertürk’ten ‘Çiğ Süt’ Açıklaması

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