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Haymana’dan Halep’e Yardım Eli

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Haymana’dan Halep’e Yardım Eli
Ankara'nın Haymana ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesinin başlattığı Halep'e yardım kampanyası yoğun ilgi gördü.

Ankara'nın Haymana ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesinin başlattığı Halep'e yardım kampanyası yoğun ilgi gördü.

Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesinin başlattığı, Haymana Kaymakamlığı, Haymana Belediye Başkanlığı ve Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği kampanya kapsamında toplanan yardımlar, törenle Halep'e uğurlandı. Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen törene Haymana Kaymakamı Hüseyin Göktürk, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, eski Haymana Belediye Başkanı Hacı Aysu, Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Yurtdaş, Haymana Muhtarlar Derneği Başkanı Abdülkadir Beşkaya kurum ve okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Müslüman, Müslümanın kardeşidir"

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda açış konuşmasını yapan Okul Müdürü Hüseyin Günaydın, "Suriyeli kardeşlerimiz için düzenlediğimiz programa hoş geldiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Haymana da bu kardeşliği fazlasıyla göstermiştir. Müminler birbirini sevmeli, sıkıntısını paylaşmalı ve birbirini korumalıdır. Bu dayanışmada esnaflarımıza, öğretmenlerimize, hemşehrilerimize, kumbarasındaki parasını veren Küçük Yusuf'a ve küçük büyük imkanları nisbetinde yardım yapan herkese çok teşekkür ederiz. Rabbim hepsini kabul etsin" dedi.

Konuşmanın ardından, un, kuru gıda, battaniye ve giyeceklerden oluşan yardım paketleri kamyonlara taşındı. Ardından tırlar Halep'e ulaştırılmak üzere yola çıktı.

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