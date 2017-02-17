Hayrabolu’dan Depremzedelere Yardım

Hayrabolu Belediyesi tarafından Çanakkale'deki depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi.

Hayrabolu Belediyesi tarafından Çanakkale'deki depremzedeler için yardım kampanyası düzenlendi.

Çanakkale'de art arda meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaşayan depremzedelere Hayrabolu Belediyesi tarafından gıda ve giyecek yardımı yapıldı. Hayrabolu Belediyesi tarafından toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi. Yardım kamyonlarının içerisinde gıda, giyim ve ısıtıcı yer alıyor.

Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Çanakkaleli depremzedeler için yardım kampanyası düzenlediklerini söyledi. Altayoğlu, "Çanakkale'nin yaralarını sarmak için bölgeye ısıtıcı, kuru gıda, battaniye ve giysi gibi toplanan yardımları depremzedelere ulaştırdık" dedi.