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Hayri Samur, Dördüncü Kez Yılın Belediye Başkanı Seçildi

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Hayri Samur, Dördüncü Kez Yılın Belediye Başkanı Seçildi
Karaman'ın Sarıveliler İlçe Belediye Başkanı Hayri Samur, dördüncü kez yılın başarılı ilçe belediye başkanı seçildi.

Karaman'ın Sarıveliler İlçe Belediye Başkanı Hayri Samur, dördüncü kez yılın başarılı ilçe belediye başkanı seçildi.

Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Yılın Yerel Yöneticileri yapılan anketlerle belirlendi. Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, "Kent Ekonomisi" kategorisinde ilçeye kazandırdığı "İş Merkezi ve Konut" projesi ile yılın başarılı ilçe belediye başkanı seçildi. Belediye Başkanı Hayri Samur, "Böyle bir ödüle 4. kez layık görüldüğüm için, Anadolu Yerel Yönetimler Dergisi yöneticilerine ve değerlendirmeleriyle bize güç ve destek veren kamuoyuna teşekkür ediyorum. Bu ödül şahsıma değil, başarılı çalışmaların takdir edilmesi ve emeğe verilen bir değerin ifadesidir. Aynı zamanda Sarıveliler halkı adına da bir onur vesilesidir" dedi.

Başkan Samur, ödülünü 23 Aralık Cumartesi günü Kayseri'de düzenlenecek olan törenle alacak.

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