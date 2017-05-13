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Hayrullah Kübra, Hemşireler Haftasını Kutladı

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Hayrullah Kübra, Hemşireler Haftasını Kutladı
Gaziantep Medicalpark Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba Hemşireler Haftası kutladı.

Gaziantep Medicalpark Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba Hemşireler Haftası kutladı.

Genel Koordinatör Hayrullah Kubba, kutlama mesajında, "İnsan sağlığı için özveriyle çalışan hemşirelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Hemşirelik sevgi, merhamet ve sabır gerektiren onurlu bir meslektir. Sağlık insanoğlu için en temel kavramlardan biridir.Şüphesiz sağlık hizmetinde en önemli şahsiyetlerin başında, şefkatli elleri ile hemşirelerimiz gelmektedir.Merhametli yürekleri ile insanlarımızın sağlığına kavuşması için gayret gösteren hemşirelerimizin haftasını yürekten kutluyorum. Elbette ki, hemşirelik bir iş kolu olmasından öte, sevgi, saygı, özveri ve duyarlılık gerektiren bir meslek grubudur. Hemşirelerimiz de dünden bu güne görevlerini layıkıyla yerine getirmektedir. Bu vesileyle de güç ve yüce bir görev üstlenen tüm hemşirelerimizin tekrar Hemşireler Haftası'nı kutluyor ve görevlerinde başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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