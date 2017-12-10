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Hayvan Hakları Savunucularından Sokak Hayvanları İçin Eylem

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Hayvan Hakları Savunucularından Sokak Hayvanları İçin Eylem
Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanlarına yönelik şiddetin ve kötü muamelenin önüne geçilmesi için Galatasaray Lisesi önünde eylem yaptı.

Hayvan hakları savunucuları, sokak hayvanlarına yönelik şiddetin ve kötü muamelenin önüne geçilmesi için Galatasaray Lisesi önünde eylem yaptı. Yüzlerce kişinin ellerinde döviz ve pankartlarla katıldığı eyleme bazı vatandaşlar hayvanlarıyla birlikte katılarak destek verdi.

Ülke genelinde sokak hayvanlarına yönelik şiddetin ve kötü muamelenin önüne geçilmesi için hayvan hakları savunucuları tarafından başlatılan kitlesel eylemin bir parçası da Galatasaray Lisesi önünde yapıldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ve çok sayıda hayvanseverin katıldığı eylemde, mevcut 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile ilgili yapılacak yasal düzenlemelerin STK, Baroların Hayvan Hakkı Komisyonları, akademisyen ve bilim adamları ile birlikte şekillendirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Özellikle hayvana şiddet ve kötü muameleye hapis cezasının acilen getirilmesi istendi. Bazı vatandaşlar ellerinde dövizle eyleme katılırken, bazıları ise hayvanlarıyla katılarak eyleme destek verdi.

"5199 sayılı Kanun önerdiğimiz yönde yeniden düzenlenmelidir"

Adana Barosu Hayvan Hakları Savunucuları Komisyonu Başkanı Avukat Gülşah Görür, hayvan hakları savunucuları adına basın açıklamasında bulundu. Hayvan Hakları Kanunu'nun kapsamlı bir şekilde ele alınarak tekrar düzenlenmesi gerektiğini belirten Görür, "Erzincan Orduevi'nde henüz iki aylık yavru bir kediyi acımasızca işkence yaparak öldüren kişinin işlediği hunharca suç karşılığında 2 bin 252 lira idari para cezası uygulanarak, bu kişi serbest bırakılmıştır. Ve bu durum toplumda telafisi mümkün olmayan bir tahribat oluşturmuştur. Çağdaş bir toplumda yaşam hakkına saygı öncelikli olmalıdır. Mevcut siyasi iktidar tarafından ivedi olarak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda önerdiğimiz yönde değişiklikler yapılarak yapılan katliamların ve şiddetin önüne geçilmelidir" ifadelerini kullandı.

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