Hayvan Hırsızları Yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde son zamanlarda otomobille büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan şahıslar, Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığının sıkı...

Konya'nın Akşehir ilçesinde son zamanlarda otomobille büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan şahıslar, Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığının sıkı takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Ocak ayından bu yana Ulupınar Mahallesi'nden 1, Çakıllar Mahallesi'nden 2, Üçhüyük Mahallesi'nden 1 ve Yeniköy Mahallesi'nden 1 büyükbaş hayvan hırsızlığı olayının gerçekleşmesinin ardından Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda zanlıların, Uşak'ın Banaz ilçesinden araç çaldıkları, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinden de bir aracın plakalarını çalarak, çaldıkları araca taktıkları ortaya çıktı. Zanlıların, çaldıkları araçla Akşehir'den toplam 5 büyükbaş hayvan çaldıktan sonra Eskişehir'in bazı ilçelerinden de aynı araçla hayvan hırsızlıkları gerçekleştirdiği belirlenirken, kullandıkları siyah otomobili ve plakasını Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sıkı takip sonucunda tespit etti. Jandarma ekipleri çalıntı aracı Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde terk edilmiş vaziyette buldu. Hırsızlık şüphelilerini tespit eden jandarma ekipleri, M.G. (22) ve S.G. (19) isimli zanlıları Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki şüpheli, ifadeleri alındıktan sonra Akşehir Adliyesine sevk edildi. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevine konuldu.