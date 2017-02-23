  • BIST 89.138
  • Altın 143,404
  • Dolar 3,5626
  • Euro 3,7711
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 10 °C

Hayvan Hırsızları Yakalandı

» »
Hayvan Hırsızları Yakalandı
Van'ın Gevaş ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Ocak ayından bu yana farklı mahallelerde küçükbaş hayvan hırsızlığı olayının gerçekleşmesinin ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Dün gece saat 02.30 sıralarında daha önce koyun hırsızlığına karışan 06 BM 2306 plakalı bir aracın Elmalı Mahallesi'nden çarşı merkezi istikametine doğru geldiği ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler, aracı takibe aldı. Güvenlik güçlerini fark eden şahıslar araç ile Sakarya Caddesi'nde seyir halinde iken önce sokak aydınlatma direğine çarptı ve ardında da hızını alamayarak bir kasap dükkanına girdi. Araçta bulunan ve kaçmaya çalışan B.Y. ve D.E. adlı şahıslar polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Araçta yapılan aramada 2 koyun ve 3 keçi bulunduğu öğrenildi.

Savcılık işlemlerinin ardından B.Y ve D.E sevk edildikleri Gevaş Sulh Ceza Hakimi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan başarılı operasyon ile hırsızların yakalanması hayvan sahiplerine de derin bir nefes aldırdı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hobi Bahçesi Piknik Alanı Olacak23 Şubat 2017 Perşembe 18:18
  • Paşader’den Kurtulan’a Ziyaret23 Şubat 2017 Perşembe 18:13
  • Bakan Soylu’dan Vali Azizoğlu’na Ziyaret23 Şubat 2017 Perşembe 18:08
  • Bandırma’da 15 Temmuz Programı23 Şubat 2017 Perşembe 18:03
  • Etso’da Sektör Buluşmaları Devam Ediyor23 Şubat 2017 Perşembe 17:53
  • Nilüfer’in Havuzları Temiz23 Şubat 2017 Perşembe 17:48
  • Başkan Şirin Turgutluspor’la Kahvaltıda Buluştu23 Şubat 2017 Perşembe 17:48
  • Kaymakam Güven’den ’Halk Günü’ Toplantısı23 Şubat 2017 Perşembe 17:43
  • Türkiye Şampiyonları’ndan Başkana Şirin’e Jest23 Şubat 2017 Perşembe 17:43
  • Kocaeli’nde 7. Palyatif Bakım Merkezi Açıldı23 Şubat 2017 Perşembe 17:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti