Hayvan Sağlığı Ekibine Malzeme Desteği

Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce sahada çalışan hayvan sağlığı mücadele ekibine arazi şartlarına uygun kışlık ve yazlık...

Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce sahada çalışan hayvan sağlığı mücadele ekibine arazi şartlarına uygun kışlık ve yazlık kıyafet yaptırıldı.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut; "Tarım teşkilatı olarak çiftçi ile, köylü ile buluştuğumuz kadar, sahada olabildiğimiz kadar başarılıyız ve işimizi iyi yapıyoruz demektir. Bu anlamda sahada çalışan personelimizin çalışma koşullarının eksiksiz olması idareci olarak bizim sorumluluğumuz. Sahada etkinliğimiz attırmak en uzak köylerde her bir çiftçiye hizmet götürmek adına hizmet altyapımızı sürekli iyileştirmenin mücadelesini veriyoruz. Gerek araç ekipman gerekse malzeme ve çalışma kıyafetleri noktasında örnek illerden birisiyiz. Bu doğrultuda özellikle hayvan hastalıkları ile mücadelede zor şartlarda hizmet veren, köy köy dolaşarak yıllık yaklaşık 200 bin adet hayvan aşılaması yapan personelimiz daha verimli çalışma imkânına kavuşacaktır." dedi.