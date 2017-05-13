Hayvan Satışında İnternet Dönemi

Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği, üreticilerin aracı olmadan canlı hayvan satışı yapabileceği internet sitesi kurdu.

Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği, üreticilerin aracı olmadan canlı hayvan satışı yapabileceği internet sitesi kurdu.

Hayvan üreticileri, birliğin kurmuş olduğu web sitesi üzerinden hayvan satışı, yem bitkileri satışını kolayca yapabilecek. Web sitesinde kaba yem, kesif yem, canlı hayvan ve tarım market kategoriler bulunurken, üreticiler satacakları hayvan ve ürünlerin fotoğraflarını whatsappla birliğe atarak satışını kolayca sağlayabiliyor.

Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, üreticilerin http://www.edirnesutbirlik.com/ adresine girerek kolayca satış yapabileceklerini belirterek, "Bir web sitesi hazırladık. Üreticilerin hayvan satıp alacağı ve yem bitkisi satışını rahatça yapabileceği bir site. Bir bir birinden haberi olmayan üreticileri bir platformda buluşturmak istedik. Aracıları ortadan kaldırmak istedik. Üreticiler bire bir muhatap olsun istedik. Whatsapp üzerinden satacakları hayvanların fotoğrafı ya da yem bitkilerinin bilgilerini birliğimize gönderen kişilerin gönderdiği fotoğraf ve bilgileri web sitemizde paylaşıyoruz. Satışlarının kolay olması için kolaylık sağlıyoruz. Bir ay süre ile sitemizde yayınlıyoruz. Sitemiz şu anda aktif satışlar gerçekleştiriyor üreticimiz. Üreticimizden rica ediyoruz. Hayvan ve yem bitkilerini web sitemizden satmaları konusunda. Birliğimizin web sitesi üzerinden herhangi bir talebi olmuyor. Tamamen üretici düşünülerek yapılmış bir web sitesi" dedi.