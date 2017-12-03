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Hayvan Sevgisi Afyon’da Da Aşılandı

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Hayvan Sevgisi Afyon’da Da Aşılandı
Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün çocuklara hayvan sevgisini aşılamak üzere "Sen de Bir Pati Sev" projesi kapsamında yürüttüğü...

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün çocuklara hayvan sevgisini aşılamak üzere "Sen de Bir Pati Sev" projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalar Afyon'da da devam etti.

Bugüne kadar Eskişehir çapında binlerce öğrenciye ulaşarak eğitim çalışması yürüten Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Ankara, İzmir, Kocaeli, Nevşehir, Kayseri gibi şehirlerden gelen davetleri de kabul ederek eğitim faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Veteriner İşleri Müdürlüğü, son olarak Afyon'da eğitim verdi. Afyon merkezdeki Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen eğitime, anaokulu ve 1'inci sınıf öğrencilerinden yaklaşık 500 çocuk katıldı. Çocuklara hayvan sevgisinin aşılandığı eğitimde, "Sokakta Hayvanlara Nasıl Davranmalıyız" konusu ile alakalı sunumlar yapıldı. Ayrıca şarkılar eşliğinde de devam eden eğitimde, küçük doğaçlamalarla yapılan taklitler, öğrencilerin büyük ilgisini çekti. Düzenlenen bu eğlenceli programın ardından çocuklara eğitime katılım sertifikası verildi. Okul Müdürü Rıfkı Bölükbaşı, verilen eğitimin öğrenciler için çok faydalı olduğunu belirterek, Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Yusuf Selek'e teşekkür etti.

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