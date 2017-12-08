Hayvan Tüccarı Kamyonetinin Yakınında Ölü Bulundu

Eskişehir'in Seyigazi ilçesinde hayvan ticareti yaptığı belirtilen bir kişi, piknik alanındaki kamyonetinin yakınında ölü olarak bulundu.

Eskişehir'in Seyigazi ilçesinde hayvan ticareti yaptığı belirtilen bir kişi, piknik alanındaki kamyonetinin yakınında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre bir çoban, Salihler mahallesi Özcanlar mevkinde park halindeki bir kamyonetin yakınlarında yerde bir ceset gördü. Durumu hemen jandarmaya bildiren vatandaşın ihbarı üzerine ekipler olay yerine geldiler. Yapılan ilk incelemede cesedin, ilçede hayvan tücaarı olarak bilinen 47 yaşındaki İbrahim Erdoğan'a ait olduğu belirlendi. Piknik alanında park halinde bulunan ve İbrahim Erdoğa'a ait olduğu belirtilen 26 LE 966 plakalı kamyonetin yaklaşık 20-25 metre uzağındaki cesedin çevresinde güvenlik önlemi alındı. C. Savcısı olay yerine gelirken, şahsın nasıl öldüğü araştırılıyor.