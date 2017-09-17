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Hayvan Yüklü Kamyonda Can Pazarı Yaşandı

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Hayvan Yüklü Kamyonda Can Pazarı Yaşandı
Balıkesir'in Susurluk ilçe çıkışında meydana gelen trafik kazasında içerisinde 225 tane hayvanın olduğu kamyon yola savruldu.

Balıkesir'in Susurluk ilçe çıkışında meydana gelen trafik kazasında içerisinde 225 tane hayvanın olduğu kamyon yola savruldu. Kazada onlarca hayvan telef olurken, çevredeki vatandaşlar, polis ve itfaiye ekipleri hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Kaza sonrası bir çok hayvan can havliyle kaçmaya çalışırken, vatandaşlar ve trafik polisleri de kaçan hayvanları yakalamak için uzun süre uğraştı.

İstanbul'dan Balıkesir'e hayvan nakliyatı yapan 34 EY 8516 plakalı araç sürücüsü Aytekin İnce Susurluk ilçesi çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla yola devrildi. Kaza sonrası içerisinde 225 tane küçükbaş hayvanın olduğu kamyonda can pazarı yaşandı. Bir çok hayvan yola savrularak can verirken, bazı hayvanlar da kamyonun kasasında telef oldu. Trafiğin yoğun olduğu cadde üzerinde hayvanlar can havliyle kaçışarak trafiği bir birine katarken, vatandaşlar ise uzun süre hayvanları yakalamak için uğraştı. Kazada araç sürücüsü yara almazken, yanında bulunan şahıs ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulansın geldiği olay yerinde hayvanlar için kurtarma seferberliği başlatılırken, olay yerine gelen bayan bir vatandaşın da kamyonun kasasına girerek, "Burada çok canlı var. Yardım etsenize" demesi ise büyük dikkat çekti.

Kazayı yapan Aytekin İnce, "Tekirdağ'dan Balıkesir'e gidiyoruz. Kaza sonrası hayvanları kurtarmak için baya uğraştık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Arabada 225 tane hayvan vardı" dedi.

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