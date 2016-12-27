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Hayvancılık Yatırımlarına Proje Desteği

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Hayvancılık Yatırımlarına Proje Desteği
Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında kırsal yerleşim alanlarında ikamet edenlerin faydalanabilmesi için tip konut projelerinin...

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında kırsal yerleşim alanlarında ikamet edenlerin faydalanabilmesi için tip konut projelerinin ardından şimdi de "Hayvancılık Tesisi Tip Projeleri" hazırladı. Hayvancılık sektörünü canlandırmak ve ruhsat aşamasında kolaylık sağlanması amacıyla hazırlanan projeler, Konya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile talep sahiplerine ücretsiz olarak verilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında ilçelerde üretimi desteklemek amacıyla, "Hayvancılık Tesisi Tip Projeleri" hazırladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 6360 sayılı kanunla belediye sınırlarının il sınırı olması nedeniyle, kırsal yerleşim alanlarında ikamet edenlerin faydalanabilmesi için "Dağ Köyleri" ve "Ova Köyleri" olmak üzere 18 adet tip konut projesi hazırladıklarını hatırlatarak, şimdi de ruhsat aşamasında kolaylık sağlanması amacıyla "Hayvancılık Tesisi Tip Projeleri" hazırladıklarını söyledi.

Tarımsal üretimin artırılması, hayvancılığın yaygınlaştırılması, böylece bölge ekonomisinin güçlendirilerek kırsaldan şehre göçün azaltılmasını hedeflediklerini belirten Başkan Akyürek, Hayvancılık Tesisi Tip Projeleri'nin sağmal büyükbaş hayvancılık, büyükbaş besi, küçükbaş hayvancılık ve yardımcı tesisleri olmak üzere toplam 9 farklı tip olduğunu belirtti. Başkan Akyürek, "Projeler, kırsal yerleşim bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın Kırsal Kalkınma (IPART) ve Tarım Kredi desteklerinden faydalanabilmelerini sağlayacak nitelikte hazırlandı. Tip projelerin kullanılması ile destek başvurularında ruhsat sürecinde geçen 5-6 aylık zaman da kısalmış olacak. Projeler ile kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin vatandaşın ayağına götürülmesini, standartlara uygun imalat yapılmasını, bürokrasinin ve yapı ruhsatı maliyetlerinin azaltılmasını amaçlıyoruz" dedi.

Projeler 31 ilçe belediyesi'nden ücretsiz temin edilecek

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile talep sahiplerine ücretsiz olarak verilmek üzere 31 ilçe Belediye Başkanlığı'na gönderilmesine karar verilen projeleri, talep sahipleri bağlı oldukları ilçe Belediye Başkanlıkları'ndan temin edebilecekler. Hayvancılık Tesisi Tip Projeleri kapsamında, Sağmal Büyükbaş Hayvancılık Tesisi (19 baş - 34 baş - 49 baş), büyükbaş besi tesisi (19 baş - 49 baş - 99 baş), küçükbaş hayvancılık tesisi (100 baş) ve yardımcı tesisler (yem deposu, idari bina, silaj deposu, sağımhane, gübre çukuru) olmak üzere toplam 9 farklı tip olarak hazırlandı.

Hayvancılık Yatırımlarına Proje Desteği

Hayvancılık Yatırımlarına Proje Desteği

Hayvancılık Yatırımlarına Proje Desteği

Hayvancılık Yatırımlarına Proje Desteği

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