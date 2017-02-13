Hayvanlar İçin Röntgen Cihazı Hizmete Girdi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Yalova'ya gönderilen ve yaralı hayvanların tedavisinde kullanılacak rontgen cihazı törenle hizmete girdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Yalova'ya gönderilen ve yaralı hayvanların tedavisinde kullanılacak rontgen cihazı törenle hizmete girdi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Yalova'yı ziyareti esnasında, hayvan severlerin talep ettiği röntgen cihazını gönderme sözü vermişti. Bakan Eroğlu, vaadini tutarak, cihazı Yalova'ya gönderdi. Cihaz Yalova Veteriner İşleri Müdürlüğünde yaralı hayvanların tedavisinde kullanılmaya başlandı. Röntgen cihazının Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Yalova Belediyesi'ne devri protokolü ve röntgen cihazının devreye girişi için tören düzenlendi. Törene AK parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Bölge Müdürü Mustafa Bulut ve hayvanseverler katıldı. Mustafa Bulut, "Türkiye'de ilk kez bir hayvan barınağına bakanlık tarafından bir röntgen cihazı temin edildi. Bu cihazın hayvanların tedavisinde önemli katkıları olacağını düşünüyoruz" dedi.

Milletvekili Fikri Demirel ise, "Sokak hayvanları gerçekten önemsenmesi gereken canlılar. Dolayısıyla bu cihazın bakanımız tarafından Yalova'ya gönderilmesine vesile olan hayvanseverlere teşekkür ediyorum. Hayvanların tedavisinde kullanılacak bu cihaz Yalova'mıza hayırlı olsun. Bizlerden de bir talebiniz olursa elimizden gelen desteği sağlamaya hazırız" dedi.