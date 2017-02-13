  • BIST 88.685
  • Altın 144,984
  • Dolar 3,6784
  • Euro 3,9079
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 4 °C
  • Sinop 1 °C
  • Giresun 2 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 6 °C
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • Güçlü ve lider Türkiye bazılarını telaşlandırdı
  • Mide küçültmede bir ölüm daha
  • GAZ KABUSUNA SORUŞTURMA
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Hayvanlar İçin Röntgen Cihazı Hizmete Girdi

» »
Hayvanlar İçin Röntgen Cihazı Hizmete Girdi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Yalova'ya gönderilen ve yaralı hayvanların tedavisinde kullanılacak rontgen cihazı törenle hizmete girdi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Yalova'ya gönderilen ve yaralı hayvanların tedavisinde kullanılacak rontgen cihazı törenle hizmete girdi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Yalova'yı ziyareti esnasında, hayvan severlerin talep ettiği röntgen cihazını gönderme sözü vermişti. Bakan Eroğlu, vaadini tutarak, cihazı Yalova'ya gönderdi. Cihaz Yalova Veteriner İşleri Müdürlüğünde yaralı hayvanların tedavisinde kullanılmaya başlandı. Röntgen cihazının Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Yalova Belediyesi'ne devri protokolü ve röntgen cihazının devreye girişi için tören düzenlendi. Törene AK parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel, Belediye Başkanı Vefa Salman, AK Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Bölge Müdürü Mustafa Bulut ve hayvanseverler katıldı. Mustafa Bulut, "Türkiye'de ilk kez bir hayvan barınağına bakanlık tarafından bir röntgen cihazı temin edildi. Bu cihazın hayvanların tedavisinde önemli katkıları olacağını düşünüyoruz" dedi.

Milletvekili Fikri Demirel ise, "Sokak hayvanları gerçekten önemsenmesi gereken canlılar. Dolayısıyla bu cihazın bakanımız tarafından Yalova'ya gönderilmesine vesile olan hayvanseverlere teşekkür ediyorum. Hayvanların tedavisinde kullanılacak bu cihaz Yalova'mıza hayırlı olsun. Bizlerden de bir talebiniz olursa elimizden gelen desteği sağlamaya hazırız" dedi.

Hayvanlar İçin Röntgen Cihazı Hizmete Girdi

Hayvanlar İçin Röntgen Cihazı Hizmete Girdi

Hayvanlar İçin Röntgen Cihazı Hizmete Girdi

Hayvanlar İçin Röntgen Cihazı Hizmete Girdi

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bergama’daki Vatandaşlar Sevilen Avukata Ağladı13 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Rektör Kızılay’dan Mgc’ye Ziyaret13 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • İhh’dan Suriye’ye 2 Tır Dolusu Yardım13 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Çelikcan, Atakent Mahallesi’ne Yapılan Park İnşaatını Gezdi13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Ak Parti’de Referandum Gündemi13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Hayvanlar İçin Röntgen Cihazı Hizmete Girdi13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • “Mandalar Mutlu, Çiftçiler Umutlu” Projesi13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Polis Okul Önlerinde Ve Çevrelerinde Denetimlerini Sürdürüyor13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Selvili Cadde’ye Viyadüklü Çözüm13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Okullararası Halk Oyunları Yarışması Düzenlendi13 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti