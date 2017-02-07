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Hayvanlarından Ayrılmak İstemediler

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Hayvanlarından Ayrılmak İstemediler
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşanan depremlerin ardından Yukarıköy'de kurulan çadırkentte kalan depremzedeler, yağmurdan korunmak için Ayvacık ilçesine...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşanan depremlerin ardından Yukarıköy'de kurulan çadırkentte kalan depremzedeler, yağmurdan korunmak için Ayvacık ilçesine götürüldü. Bazı vatandaşlar da hayvanlarından ayrılmamak için yağmura rağmen çadırda kalmayı göze aldı.

Deprem bölgesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, akşam da etkisini sürdürdü. Çadırların yağmurun etkisiyle su alması ihtimaline karşı, vatandaşlar tedbir aldı. Ancak yağışın gece boyu etkisini sürdüreceği bilgisi üzerine, yetkililer, vatandaşları Ayvacık İlçesindeki yeni yapılan 400 kişi kapasiteli Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürme kararı aldı. Depremzedeler, Ayvacık Belediyesine ait otobüslerle Geri Gönderme Merkezine nakledildi. Ayvacık'a gitmek üzere çadırlarından ayrılan bazı vatandaşlar ise sabah erkenden geri gelip hayvanlarına bakmak zorunda kalacaklarını söyleyerek çadırlardan ayrılmak istemedi. Bindikleri otobüslerden inen vatandaşlar, çadırlara geri döndü.

Öte yandan, çeşitli illerden gönderilen konteynırlar ise bölgeye ulaştı. Konteynırlar, çadırların bulunduğu bölgeye alınarak, depremzedelere daha iyi yaşam koşulları sağlanması amacıyla kuruluma başlandı. Çadırlarda yaşayan depremzedeler, yarından itibaren konteynırlara alınacak.

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