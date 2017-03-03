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Hayvansal üretim yapılan yaylalara 'elektrik' verilecek

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Hayvansal üretim yapılan yaylalara 'elektrik' verilecek
Tokat Valisi Cevdet Can, köylerin yerleşim yeri ve elektrik aboneliği alamama sıkıntılarının çözüleceğini, yaylalara ise hayvansal üretim yapılması şartıyla elektrik verileceğini kaydetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, genel sorunların istişare edilerek çözüm üretilmesi için muhtarlarla bira araya gelen Tokat Valisi Cevdet Can, son toplantıyı Reşadiye İlçesi'nde gerçekleştirdi. Vali Can, sorunları kökünden çözmek amacıyla yol aldıklarını söyledi. Vali Can, "Amacımız iyi hizmeti, iyi idareyi gerçekleştirmek. Bunu yapmak için de irademizi ortaya koyacağız. Devletimiz, sizin istemediğiniz hiçbir şeyi yapmaz. Dolayısıyla sürekli olarak sizlerle iletişim halinde olacağız. Nihai amacımız, sizleri mutlu etmek" dedi.

KÖYLÜLER GÖÇ ETMEYECEK
Şehirlerde yaşamı kolaylaştıran ne varsa köylerde de aynı imkanların olacağını dile getiren Vali Can, "Kilit parke olayını büyük oranda bitirdik. Köylerimize çocuk parkları yapıyoruz. Bütün köylerimizin çöpleri toplanacak. Köylerimizi şehre bağlayan yollar, sıcak asfalt olacak. Köylerimizin içme ve sulama suyu sorunu kalmayacak. Bu temel sorunları hallettikten sonra da nihai hedefimiz, üretimi artırmak olacak. Amacımız, sizlerin gelirinizi artıracak ürünler üretmenizi sağlamak. Bu gerçekleştiğinde göç tersine dönecek" dedi. Köylerdeki küçük işleri yapmak için öncelikle grup grup, daha sonra da bütün köylere ihtiyaç duyulan ve traktörlerin arkasına takılarak kullanılabilen kar kürüme aleti, kepçe ve su tankı dağıtımı yapılacağını dile getiren Can, böylelikle muhtarların, köylerinde yapılacak küçük çaptaki işler için il ve ilçe merkezine gitmek zorunda kalmayacaklarını söyledi.

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Köylerin yerleşim yeri ve elektrik aboneliği alamama sıkıntılarının çözüleceğini dile getiren Vali, yaylalara ise hayvansal üretim yapılması şartıyla elektrik verileceğini kaydetti. Vali Can, "Buraların asıl sahibi sizlersiniz, biz size destek kuvvetiz. Biz biriz, birdeniz ve kardeşiz. Alem bize, biz birbirimize emanetiz" diye konuştu. Konuşmasının ardından muhtarların talep, şikayet ve önerilerini  dinleyen Vali Can, sorunların çözümüne ilişkin ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.

Toplantıya AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır, Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem, Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç, ilgili daire müdürleri, belde belediye başkanları ve köy muhtarları katıldı.

Taner YEŞİLSU / TOKAT

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